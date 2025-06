Bank Pekao S.A. zdobył trzecie miejsce w prestiżowym konkursie The Drum Awards for Marketing EMEA w kategorii Metaverse. Nagrodzono kampanię „Jak nie teraz, to kiedy… wbijesz na wyższy level?”, która obejmowała m.in. stworzenie mapy banku w popularnej grze Fortnite. Był to jedyny projekt z Polski wyróżniony w tej kategorii.

The Drum Awards for Marketing EMEA to jeden z czołowych konkursów marketingowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Co roku jury, w którego skład wchodzą eksperci współpracujący z takimi markami jak Disney, Rolls-Royce czy PlayStation, nagradza kampanie wyróżniające się pod względem kreatywności i skuteczności. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się m.in. BMW, Coca-Cola czy Swarovski.

W ramach nagrodzonego projektu Bank Pekao jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce stworzył autorską mapę „Money Tycoon” w grze Fortnite. Kampania była elementem promocji Konta Przekorzystnego dla Młodych i skierowana do osób w wieku od 13 do 26 lat.

Gracze na wirtualnej mapie mogą budować własną placówkę bankową, zarządzać finansami, inwestować i podejmować decyzje związane z oszczędzaniem. Projekt łączy elementy edukacyjne z mechaniką popularnej gry i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych użytkowników.

- Chcemy docierać do młodych klientów tam, gdzie są najbardziej otwarci na nowe treści, także związane z edukacją finansową. Nie ma lepszego sposobu na naukę niż zabawa - mówi Jorge Sanchez, dyrektor Departamentu Marketingu w Banku Pekao S.A.

Artur Brudnicki, dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej w Banku Pekao S.A., podkreśla, że gaming stał się dziś rozrywką porównywalną z oglądaniem filmów czy słuchaniem muzyki. - Wierzymy, że umiejętności zdobyte dzięki takim inicjatywom jak nasza mapa w Fortnite przełożą się na lepsze decyzje finansowe młodego pokolenia w przyszłości.

Za koncepcję i realizację kampanii odpowiadały agencje Sales&More (wdrożenie mapy) oraz Spot and Dot (koncepcja kreatywna). W projekt zaangażowano również znanych influencerów gamingowych, w tym Kamila „Kalucha” Kalińskiego, jednego z najpopularniejszych twórców polskiego YouTube w segmencie gier.

Mapa „Money Tycoon” jest stale rozwijana i dostępna dla graczy bezpłatnie w trybie kreatywnym Fortnite. Oprócz elementów rozrywkowych zawiera również zadania związane z zarządzaniem finansami. Kampania wpisuje się w długoterminową strategię Pekao w zakresie komunikacji z młodymi klientami i popularyzacji wiedzy finansowej w nowoczesnej formie.

