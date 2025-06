Połączenie PZU i Pekao ze wsparciem szefów resortów finansów, aktywów państwowych i KNF

Zwrócił uwagę, że nowa struktura ustawi bank na czele grupy i tym samym skończy z niezdrową i niespotykaną na świecie sytuacją w której ubezpieczyciel zarządzał dwoma, nieco konkurującymi ze sobą bankami. - Wspieram działania w kierunku połączenia, bo uważam, że to krok w dobrym kierunku – mówił szef resortu aktywów państwowych. - Ta nowa struktura pozwoli na wytworzenie nowej masy kredytów. Uwolni do 20 mld zł kapitału i to już w ciągu 12 miesięcy. To gigantyczna szansa dla obu spółek, dla rynku i dla Polski. Szansa na stworzenie nowego potężnego narodowego czempiona, twardo stojącego na ziemi, opartego na zdrowych, racjonalnych, ekonomicznych podstawach – przekonywał Jakub Jaworowski.

Zapewnił, że będzie osobiście sprawował nadzór nad tą transakcją i życzył obu zarządom powodzenia w finalizowaniu tego bardzo trudnego przedsięwzięcia.

Komentarz szefa KNF

O wsparciu procesu połączenia PZU z Bankiem Pekao zapewnił też Jacek Jastrzębski, szef Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. – Bardzo się cieszę, że jesteśmy aktywnie i na bieżąco zaangażowani w realizację tego projektu – powiedział w czasie sesji inauguracyjnej tegorocznego EKF w Sopocie.