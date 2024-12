Zgodnie z implementacją dyrektywy CSRD do polskiego prawa już od 2025 r. rozpocznie się wdrażanie obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju. Szacuje się, że łącznie raporty ESG będzie musiało składać ok. 3,5 tys. polskich przedsiębiorstw. Raporty będą zawierały szereg danych, obejmujących m.in. ślad węglowy w działalności firmy.

Najpierw będą je musiały przygotować największe organizacje, liczące ponad 500 pracowników. Już w 2025 r. będą zobowiązane do przedstawienia raportów niefinansowych za 2024 r. W kolejnych dwóch latach obowiązek ten obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa, a także średnie i małe spółki notowane na giełdzie. Ale to nie wszystko. Bowiem nawet firmy nieobjęte wprost obowiązkiem raportowania, a będące dostawcami dużych podmiotów, mogą zostać przez nie poproszone o dane o emisjach.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych w trakcie całego cyklu życia przedsiębiorstwa lub jednostki. Jest wyrażany w ekwiwalencie tony dwutlenku węgla (tCO₂e). Jego wyliczanie opiera się zgodnie z najlepszymi praktykami na standardach uznawanych globalnie, takich jak Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) oraz normach ISO 14064.

Określone zostały trzy zakresy emisji: zakres 1, obejmujący emisje bezpośrednie, np. z własnych pojazdów firmy; zakres 2, to emisje pośrednie związane z energią, np. elektrycznością lub chłodzeniem; oraz zakres 3, który obejmuje inne pośrednie emisje, pochodzące m.in. z łańcucha dostaw.

I właśnie z zakresem 3 wiąże się znacznie szerszy zasięg regulacji. Firmy raportując swój ślad węglowy w tym zakresie będą się zwracać do swoich dostawców towarów i usług o ich dane dotyczące emisji – nawet do takich podmiotów, których dyrektywa CSRD nie dotyczy bezpośrednio. Dodatkowo zakres 3 odpowiada za zdecydowaną większość emisji w całym przedsiębiorstwie.

Jednak wyzwanie związane z nowymi obowiązkami można przekuć w biznesową szansę. Wiąże się z tym szereg korzyści – mniej lub bardziej wymiernych.

Po pierwsze, analiza śladu węglowego pozwala firmie zidentyfikować największe źródła emisji i podjąć działania na rzecz ich redukcji. Po drugie, znajomość miejsc powstawania śladu węglowego ułatwia obniżenie kosztów operacyjnych i wdrożenie efektywnych strategii zarządzania.

Po trzecie, zrównoważony rozwój staje się standardem na rynkach międzynarodowych, pojawia się np. w kryteriach przetargów. Tak więc aktywne działania w tym zakresie pozwolą firmie na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. Po czwarte, działania te pozwolą na ograniczenie ryzyka biznesowego. Gdyż wielu partnerów, zwłaszcza zagranicznych, wymaga od kontrahentów raportowania danych o emisjach.

Bank Pekao S.A. pomoże w liczeniu śladu węglowego

W obliczu rosnących oczekiwań klientów, inwestorów i regulatorów w obszarze działań proekologicznych przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują narzędzi, które pomogą im zmierzyć i zarządzać ich wpływem na środowisko.

Jednym z nich jest kalkulator śladu węglowego. Staje się on dziś kluczowym rozwiązaniem, które pozwala firmom nie tylko spełnić obowiązki raportowe, ale także zyskać przewagę konkurencyjną dzięki transparentności i odpowiedzialności.

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorstw w tej kwestii Bank Pekao S.A. nawiązał współpracę z Plan Be Eco i udostępnił klientom banku dostęp do kalkulatora na preferencyjnych warunkach. Kalkulator śladu węglowego to narzędzie dla firm, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oszczędzać czas i zasoby, a jednocześnie budować pozytywny wizerunek.

Kalkulator śladu węglowego obliczy zakres 3

Narzędzie zostało opracowane w taki sposób, by było skuteczne i wydajne. Pozwala na precyzyjne dostosowanie do specyfiki danego przedsiębiorstwa, co sprawia, że mogą z niego korzystać firmy z dowolnej branży.

Kalkulator umożliwia:

• zbieranie danych i obliczanie emisji w zakresie 1, 2 i 3,

• identyfikację kategorii emisji i wybór najlepszych wskaźników,

• przygotowanie raportu emisji wraz z rekomendacjami redukcyjnymi, co pozwala na wdrożenie strategii dekarbonizacji w przedsiębiorstwie.

Kluczowa wśród funkcjonalności udostępnionego narzędzia jest możliwość obliczania emisji w zakresie 3, gdyż to właśnie ten zakres sprawia firmom największe problemy. Możliwość indywidualnego ukształtowania zakresu 3 w kalkulatorze pozwala firmie na uzyskanie wyników adekwatnych do branży, skali czy charakteru działalności.

Kalkulator śladu węglowego, dający możliwość obliczania emisji we wszystkich trzech zakresach, w praktyce jest więc najbardziej efektywnym narzędziem z punktu widzenia optymalizacji procesów w firmie.

Co ważne, kalkulator nie tylko oblicza emisje, ale oferuje także praktyczne wskazówki redukcyjne. Dla firm są one inspiracją i źródłem wiedzy, które wspiera działania proekologiczne i długoterminowe ograniczanie emisji. Generowane raporty zawierają jasno określoną metodologię, co zwiększa ich wartość dla klientów, inwestorów i regulatorów.

Dzięki kalkulatorowi śladu węglowego użytkownik otrzymuje wsparcie w procesie raportowania, a także dostęp do wiedzy eksperckiej umożliwiającej samodzielne korzystanie z narzędzia. Istnieje możliwość darmowej konsultacji z dostawcą narzędzia, co wspiera firmy w osiągnięciu dokładnych i zgodnych z regulacjami wyników, a także wzmacnia zaufanie do obliczeń.

Warto wskazać, że poza wypełnieniem obowiązków regulacyjnych, raportowanie ESG i wyliczanie śladu węglowego wpłynie dodatkowo na wizerunek przedsiębiorstwa. Działania proekologiczne są bowiem pozytywnie postrzegane zarówno przez klientów, jak i interesariuszy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/biezaca-obsluga/kalkulator-sladu-weglowego

Materiał Partnera