Stanowisko prezesa spółki z udziałem skarbu państwa to praca w warunkach podwyższonego ryzyka. Przekonał się o tym Andrzej Klesyk. W czwartek po południu niespodziewanie z funkcji prezesa PZU odwołała go rada nadzorcza spółki. To pokłosie niedawnej rekonstrukcji rządu, w ramach której Wojciech Balczun zastąpił na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego.

Nagłe zmiany kadrowe w PZU

Wedle nieoficjalnych informacji już w zeszłym tygodniu przedstawiciel nowego ministra aktywów państwowych zwrócił się do Andrzeja Klesyka z sugestią, by ten ustąpił z zajmowanego stanowiska. Klesyk miał kategorycznie odmówić. To nie zamknęło jednak sprawy. Wniosek o odwołanie Andrzeja Klesyka ze stanowiska prezesa zarządu PZU pojawił się bowiem w porządku czwartkowego posiedzenia rady nadzorczej tej spółki. Przewodniczącym rady jest Marcin Kubicz, na co dzień dyrektor departamentu projektów strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Po południu rada przychyliła się do tego wniosku.

Na stanowisku prezesa PZU Andrzeja Klesyka zastąpi Tomasz Tarkowski, dotychczasowy członek zarządu tej spółki. Teraz będzie pełnił obowiązki szefa spółki.

Tomasz Tarkowski, przez większość życia zawodowego (1996-2016) był związany z Grupą PZU, w której przeszedł przez wszystkie poziomy operacyjne i zarządcze w obszarze likwidacji szkód – począwszy od specjalisty, przez dyrektora centrum likwidacji szkód do członka zarządu. W latach 2007-2011 jako członek zarządu PZU Ukraina odpowiadał za obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. Następnie wszedł do zarządu PZU oraz PZU Życie i kierował pionem likwidacji szkód i świadczeń. Przez kilka miesięcy 2016 r. był też prezesem zarządu Link4.