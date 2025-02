Czytaj więcej Biznes Szef MAP Jakub Jaworowski ostrzega spółki. Chodzi o wydatkowanie środków publicznych Ministerstwo Aktywów Państwowych już od dłuższego czasu wysyła sygnały do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa dotyczące przyspieszenia prac porządkujących w tych firmach po poprzedniej ekipie. Minister Jakub Jaworowski wysłał list dotyczący wydatkowania pieniędzy.

Słowa krytyki usłyszeliśmy też pod adresem p.o. prezesa, który już zdążył spotkać się z inwestorami, napisał list do pracowników PZU i przez wielu obserwatorów uważany jest jako pewny kandydat do objęcia na stałe fotela prezesa spółki, choć konkurs na to stanowisko został ogłoszony zaledwie kilka dni temu. Stanowisko prezesa PZU Życie stracił Jarosław Mastalerz, z którym „nie po drodze” było prezesowi Klesykowi.

– Można pogratulować p.o. prezesowi pewności siebie. Wskazana byłaby chyba pewna powściągliwość. Wiele osób, które w przeszłości czuły się zbyt pewnie, było potem rozczarowanych. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty – usłyszeliśmy w resorcie aktywów państwowych.

Wedle nieoficjalnych informacji szef tego resortu nie miał poważnych zastrzeżeń do ogłoszonej w grudniu nowej strategii PZU, na lata 2025-27 i zapisanych w niej planów związanych z bankami należącymi Grupy PZU, które zakładają sprzedaż Aliora do Pekao. Miał jednak stwierdzić, że nie jest do tych planów przywiązany.

Tymczasem prezes Klesyk, który także nie zgłosił większych zastrzeżeń do strategii, zapowiedział pewne jej korekty. Na razie trwają analizy, a ich wyniki zostaną upublicznione najpewniej podczas prezentacji wyników największego polskiego ubezpieczyciela, pod koniec marca.

Dziesięć miesięcy Artura Olecha w PZU

Przypomnijmy, że w strategii, obok sprzedaży Aliora do Pekao, znalazła się też m.in. zapowiedź wzrostu zysku do poziomu powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt. proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję. Strategia została dobrze przyjęta przez analityków rynkowych i inwestorów. Wzrósł kurs akcji PZU na warszawskiej GPW.