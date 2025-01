Trzęsienie ziemi w PZU. Prezes Artur Olech odwołany, do zarządu wraca dawny szef spółki

Zamieszanie na szczytach władzy w PZU zaczęło się ponad tydzień temu, gdy okazało się, że OFE Nationale-Nederlanden zgłosiło do rady nadzorczej spółki Andrzeja Klesyka. Klesyk to były prezes PZU. Za sterami największego polskiego ubezpieczyciela zasiadał w latach 2007-15. Odszedł po tym, jak władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Wedle nieoficjalnych informacji ubiegał się o stanowisko prezesa PZU po tym, jak władzę przejęła „koalicja 15 października”. Ostatecznie jednak w kwietniu zeszłego roku za sterami największej polskiej firmy ubezpieczeniowej stanął Artur Olech.

Duże zmiany w PZU

Spółka pod jego kierownictwem przeprowadziła audyty otwarcia. Rozstała się z poprzednim kierownictwem i w sumie z kilkudziesięcioma jego doradcami, w tym z kilkunastoma na poziomie menedżerskim. Pracę stracili m.in. Patrycja Kotecka, Małgorzata Sadurska czy Ernest Bejda. W grudniu PZU ogłosiła strategię na lata 2025-27, dobrze przyjętą przez analityków rynkowych i inwestorów. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), wzrost zysku do co najmniej 6,2 mld zł, większe przychody ze sprzedaży ubezpieczeń, znacząco wyższa rentowność i dywidenda na poziomie nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Tymczasem jednak we wtorek w zeszłym tygodniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Andrzeja Klesyka w skład rady nadzorczej spółki. Zajął tam miejsce odwołanego 10 stycznia Wojciecha Olejniczaka. Kandydatura Andrzeja Klesyka budziła spore wątpliwości. Jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej był on przewodniczącym rady nadzorczej MJM Holdings, brokera ubezpieczeniowego i jednocześnie partnera biznesowego PZU. - Nationale-Nederlanden PTE rekomenduje kandydatów do rad nadzorczych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe. Kandydaci tacy są zawsze weryfikowani i podlegają ocenie odpowiedniości w ramach regulowanych procesów i procedur powoływania kandydatów do Rad Nadzorczych. Ostateczna decyzja dotycząca powołania kandydata w skład Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia – tak decyzję o zgłoszeniu kandydatury Klesyka tłumaczył „Rzeczpospolitej” Szymon Ożóg, prezes Nationale-Nederlanden PTE.

Wedle naszych nieoficjalnych informacji to właśnie Andrzej Klesyk zajmie teraz fotel prezesa największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.