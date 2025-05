Trend wzrostowy cen polis ubezpieczeniowych na świecie utrzymywał się od końca 2017 r. Początkowo wzrosty były niewielkie, ale potem gwałtownie przyspieszyły. Szczyt przypadł na ostatni kwartał 2020 r., gdy ubezpieczenia na świecie zdrożały o średnio o 22 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. Począwszy od pierwszego kwartału 2021 r. wzrosty zaczęły hamować, ale kolejnych kilka lat zajęło odwracanie trendu wzrostowego. W pierwszym kwartale 2024 r. polisy zdrożały średnio już tylko o 1 proc. w ujęciu rocznym, a w drugim nie zmieniły się. Dopiero trzeci kwartał zeszłego roku przyniósł długo wyczekiwany spadek, o 1 proc., a czwarty o 2 proc. Początek 2025 r. przyniósł pogłębienie spadku, polisy potaniały o 3 proc. w ujęciu rocznym. Trzeba jednak pamiętać, że to ceny średnie dla całego świata i w różnych jego regionach różnie się one zachowują. Różnie to też wygląda w różnych liniach, czy jak kto woli, kategoriach ubezpieczeń.

W Polsce przez kilka niedawnych lat spadały ceny polis komunikacyjnego OC, które na dodatek jako jedne z niewielu opierały się galopującej inflacji. Sytuację dodatkowo pogarszały szybko rosnące koszty szkód drogowych i napraw samochodów. Doprowadziło to do utraty rentowności przez ten segment naszego rynku ubezpieczeń. Ale choć od kilku kwartałów ceny zaczęły rosnąć, to do naprawy sytuacji jeszcze daleko, a to zdaniem ekspertów oznacza dalsze wzrosty kosztów polis komunikacyjnego OC.