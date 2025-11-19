Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ubezpieczenia drona dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych – każdego, kto eksploatuje lub zamierza eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego (ma status operatora). Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczenie musi zostać zawarte najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie operacji z użyciem drona. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy została określona na poziomie 50 000 SDR (umowna jednostka rozrachunkowa stosowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy), czyli równowartości na dziś ok. 275 tys. zł.

– Nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku dronów i wzrost liczby operacji lotniczych z ich udziałem. Wymóg posiadania ubezpieczenia OC zwiększy bezpieczeństwo finansowe operatorów, a także ochroni osoby trzecie i ich mienie przed skutkami potencjalnych szkód. Warto pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych Compensy.

Ubezpieczenie OC dla operatorów dronów chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim – na przykład gdy dron przypadkowo uszkodzi samochód, zrani przechodnia lub zniszczy element infrastruktury. Taka polisa daje pewność, że w razie roszczeń nie trzeba pokrywać kosztów z własnej kieszeni.

Oferta dronowego OC

Pierwsze polisy obowiązkowego dronowego OC są już dostępne na rynku. Ma je w swojej ofercie m.in. PZU.

– Nowa oferta PZU to nie tylko odpowiedź na wymogi prawne, ale także realne wsparcie dla operatorów, którzy chcą latać bezpiecznie i odpowiedzialnie. Szeroki wybór sum gwarancyjnych pozwala dopasować polisę do indywidualnych potrzeb – mówi Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych z Biura Analiz i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Korporacyjnych PZU. Polisa obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania operacji dronem, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i komercyjnych.