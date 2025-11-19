Aktualizacja: 19.11.2025 05:01 Publikacja: 19.11.2025 04:19
Liczba dronów w Polsce szybko rośnie
Foto: Adobe Stock
Obowiązek dronowego OC wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw z 24 stycznia 2025 r.
– Użytkownicy będący operatorami systemów bezzałogowych statków powietrznych użytkujący bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywanymi operacjami – cytuje przepisy ustawy Andrzej Prajsnar, ekspert Unilink. – Należy doprecyzować, na co zwracają też uwagę ubezpieczyciele, że chodzi o łączną masę startową 250 gramów wraz z całym osprzętem, np. z podczepionym aparatem czy kamerą, a nie tylko samą masę drona – dodaje Maciej Łoboz, inny ekspert Unilink.
Czytaj więcej
Krajowy System Informacji Dronowej zacznie działać w Polsce do końca 2023 roku.
Zwracają uwagę, że użytkownicy większych dronów, o masie startowej ponad 20 kg, już zostali zobowiązani do wykupywania obowiązkowego OC. Można więc powiedzieć, że obowiązek ubezpieczeniowy dotyczący dronów został teraz rozszerzony. W praktyce jednak zmiana jest ogromna, bo wcześniej limit masy startowej określony jako ponad 20 kg był wysoki. Nowe regulacje ubezpieczeniowe dotyczą dronów o masie startowej od 0,25 kg, które są bardzo popularne. – Wcześniej o obowiązku ubezpieczeniowym wiedziało niewiele osób. Teraz ta wiedza stanie się powszechna. Tym bardziej że nowe regulacje przewidują uprawnienia kontrolne dla wielu służb mundurowych i surową karę za brak OC w wysokości 4000 zł, nakładaną przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – mówi Maciej Łoboz.
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ubezpieczenia drona dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych – każdego, kto eksploatuje lub zamierza eksploatować co najmniej jeden system bezzałogowego statku powietrznego (ma status operatora). Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczenie musi zostać zawarte najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie operacji z użyciem drona. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy została określona na poziomie 50 000 SDR (umowna jednostka rozrachunkowa stosowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy), czyli równowartości na dziś ok. 275 tys. zł.
Czytaj więcej
Polska nie zdecydowała się na objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej e...
– Nowe przepisy są odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku dronów i wzrost liczby operacji lotniczych z ich udziałem. Wymóg posiadania ubezpieczenia OC zwiększy bezpieczeństwo finansowe operatorów, a także ochroni osoby trzecie i ich mienie przed skutkami potencjalnych szkód. Warto pamiętać, że ubezpieczenie powinno być aktywne już przed pierwszym lotem – mówi Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych Compensy.
Ubezpieczenie OC dla operatorów dronów chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim – na przykład gdy dron przypadkowo uszkodzi samochód, zrani przechodnia lub zniszczy element infrastruktury. Taka polisa daje pewność, że w razie roszczeń nie trzeba pokrywać kosztów z własnej kieszeni.
Pierwsze polisy obowiązkowego dronowego OC są już dostępne na rynku. Ma je w swojej ofercie m.in. PZU.
– Nowa oferta PZU to nie tylko odpowiedź na wymogi prawne, ale także realne wsparcie dla operatorów, którzy chcą latać bezpiecznie i odpowiedzialnie. Szeroki wybór sum gwarancyjnych pozwala dopasować polisę do indywidualnych potrzeb – mówi Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych z Biura Analiz i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Korporacyjnych PZU. Polisa obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania operacji dronem, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i komercyjnych.
Czytaj więcej
Miniony rok przyniósł ubezpieczycielom potężne wyzwania związane ze zmianami klimatu. Zapewne poj...
– Bezzałogowce to dziś nie tylko hobby, ale i narzędzie pracy w wielu branżach. Dzięki obowiązkowemu OC operatorzy mogą odbywać loty z większym spokojem, wiedząc, że w razie szkody są właściwie zabezpieczeni – mówi Monika Michalska-Niedzielska, ekspertka Warty. Nowe ubezpieczenie Warty obejmuje odpowiedzialność cywilną operatora bezzałogowego statku powietrznego za szkody wyrządzone innym osobom w trakcie wykonywania lotów. Klient może tu dopasować zakres ochrony do indywidualnych potrzeb, poprzez wybór jednej z trzech sum ubezpieczenia w wysokości: 50 tys., 100 tys. lub 200 tys. SDR.
Compensa ma w ofercie dwa rodzaje ubezpieczeń przeznaczonych dla użytkowników dronów. Pierwszym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie OC operatora drona, obejmujące bezzałogowe statki powietrzne o masie od 0,25 do 20 kg. Drugim – dobrowolne ubezpieczenie OC pilota drona, skierowane do użytkowników mniejszych urządzeń poniżej 250 gramów.
Część ekspertów rynku ubezpieczeń zwraca uwagę, że oferta obowiązkowego OC dla użytkowników dronów jest jeszcze bardzo skromna. Ubezpieczyciele odpowiadają, że to wina opóźnień w przygotowaniu przepisów wykonawczych do ustawy, która nałożyła obowiązek posiadania polisy dronowego OC. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy ukazało się dopiero pod koniec października. Z czasem więc oferta dronowego OC będzie się powiększać. Tym bardziej że cały czas szybko rośnie liczba zarejestrowanych operatorów dronów. Wedle danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego we wrześniu 2025 r. przekroczyła 400 tys., a na przełomie października i listopada było ich już ponad 411 tys.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obowiązek dronowego OC wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw z 24 stycznia 2025 r.
Po zakończeniu sagi frankowej mamy więcej kapitału, możemy zaoferować naszym klientom więcej. Jako grupa wracamy...
Choć prognozy mówią, że niekorzystne zmiany demograficzne negatywnie przełożą się na wysokość przyszłych emerytu...
Czy bancassurance ma w Polsce przyszłość? Strategie banków wskazują, że tak, a ubezpieczyciele planują jeszcze l...
Ważą się losy holdingu bankowo-ubezpieczeniowego, który ma połączyć siły PZU i Pekao. Jeśli uda się pokonać poli...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Rada Nadzorcza PZU Życie powołała w skład zarządu spółki Michała Świtalskiego. Z zasiadania w Radzie zrezygnował...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas