Trudny rok za ubezpieczycielami. Ceny polis OC pójdą w górę

Cele te ma pomóc zrealizować nowa strategia Grupy PZU na lata 2025–2027. – Jej ogłoszenie było ukoronowaniem ogromnej pracy wykonanej w ostatnich dziewięciu miesiącach. Upraszczamy strukturę i procesy, koncentrujemy się na podstawowej dla nas działalności ubezpieczeniowej, angażujemy się w ważne działania prewencyjne i społeczne, wykorzystamy nasze przewagi w perspektywicznych obszarach. Dzięki temu chcemy zrealizować ambitne cele finansowe i biznesowe w trzyletniej perspektywie, przede wszystkim zwiększyć przychody z ubezpieczeń o 7,5 mld zł, przy bardzo wysokich wzrostach w segmentach życiowym, majątkowym masowym i korporacyjnym, bancassurance oraz w filarze zdrowia, a także poprawie rentowności – wylicza Artur Olech.

Zdaniem Tomasza Borowskiego, prezesa zarządu Vienna Life, w nadchodzącym czasie kluczowe dla branży ubezpieczeń na życie będą rosnące oczekiwania klientów, zwłaszcza w zakresie personalizacji ofert i cyfryzacji, najpoważniejszym na dziś wyzwaniem pozostaje jednak starzenie się społeczeństwa. – To problem wymagający nie tylko dalszej edukacji o luce ubezpieczeniowej, lecz także realnych zmian w ochronie zdrowia i oszczędzaniu na emeryturę. Wydłużająca się średnia długość życia i spadająca stopa zastąpienia sprawiają, że luka emerytalna rośnie. Zachęty do oszczędzania, podobne do tych w IKE czy IKZE, mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju ubezpieczeń życiowych, a ich wprowadzenie byłoby znaczącym krokiem dla rynku i klientów – przekonuje szef Vienna Life.

Szef Generali Polska Roger Hodgkiss uważa, że ważnym wyzwaniem dla ubezpieczycieli, i to nie tylko w najbliższym roku, będą oczywiście ryzyka klimatyczne. – Czeka nas również dyskusja nad udziałem zakładów ubezpieczeń w systemie opieki zdrowotnej. Starzenie się społeczeństwa wpłynie na wzrost roli ubezpieczycieli, zarówno w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, jak i miejsca w systemie zdrowotnym – wskazuje prezes Hodgkiss.

Jego zdaniem w przyszłym roku branża mierzyć się będzie również z dalszym wzrostem wartości szkód z OC, wyższym niż inflacja. Do tego przyczynią się dalsze podwyżki cen części zamiennych, głównie do aut azjatyckich, przewidywane wzrosty cen energii czy presja płacowa w warsztatach. Ponadto czynnikiem, który będzie miał wpływ na wzrost średniej szkody, może być również nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która z datą wsteczną podnosi sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC, a także wprowadza nowe definicje ruchu pojazdu, co stwarza wiele niewiadomych.

– Nasz biznes i naszą pracę zmieniać będzie bardzo dynamicznie technologia. W krótkim okresie zauważymy, że będzie więcej aplikacji i rozwiązań samooobsługowych. Agenci również będą korzystać z narzędzi zdalnych – prognozuje Roger Hodgkiss.

Paweł Pytel, wiceprezes TU Allianz Życie Polska, ocenia, że w 2025 r. ubezpieczyciele staną przed wyzwaniem, jakim będą prace nad regulacjami zwiększającymi wartość dla klientów szerszego zakresu ubezpieczeń, życiowych i majątkowych. – Właściwie w całej Europie trwają analizy i dyskusje eksperckie o możliwych rozwiązaniach. Zastanawiamy się, co jest najważniejszym składnikiem wartości dla klienta w różnych ubezpieczeniach – mówi prezes Pytel. – Nie jest to jedynie wskaźnik wypłaconych świadczeń do składki, ale również szeroka dostępność i profesjonalna sprzedaż, jakość obsługi, stosowanie narzędzi cyfrowych itd. Kluczowe jest to, abyśmy szukali najlepszych rozwiązań w dialogu między branżą a organami nadzoru, stawiając sobie za cel zwiększenie wartości dla klienta przy utrzymaniu szerokiej dostępności ubezpieczeń i niezamykaniu możliwości dalszego rozwoju rynku – tłumaczy.