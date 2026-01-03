Aktualizacja: 03.01.2026 17:41 Publikacja: 03.01.2026 17:26
Foto: PAP/Andrzej Rybczyński
O śmierci prof. Andrzeja Paczkowskiego poinformował w mediach społecznościowych prof. Antoni Dudek. „Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski – jeden z najwybitniejszych polskich historyków i mój naukowy mistrz. Dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia. R.I.P.” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.
Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r.. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1960 r.. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., zaś habilitację – dziewięć lat później.
Do 1974 r. Paczkowski pracował w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1975–1980 był związany zaś z Biblioteką Narodową, a w okresie 1980–1990 z Instytutem Historii PAN.
Andrzej Paczkowski od września 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Był ekspertem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej związku. Jesienią 1981 uczestniczył w formułowaniu programu Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Prowadził też wykłady i publikował w prasie związkowej artykuły dotyczące najnowszej historii Polski. Po ogłoszeniu stanu wojennego pisał w drugoobiegowym „Tygodniku Wojennym”, współpracował z „Tygodnikiem Mazowsze”. Był również członkiem Społecznego Komitetu Nauki opiniującym wnioski o pomoc finansową dla wydawnictw podziemnych i o stypendia w zakresie nauk humanistycznych. W 1983 był jednym z założycieli Archiwum Solidarności.
W 1990 Paczkowski rozpoczął pracę w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie później został kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej. W 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.
W 1999 r. został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.
W 1974 r. Andrzej Paczkowski został prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Pełnił tę funkcję do 1995 r.
