O śmierci prof. Andrzeja Paczkowskiego poinformował w mediach społecznościowych prof. Antoni Dudek. „Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski – jeden z najwybitniejszych polskich historyków i mój naukowy mistrz. Dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia. R.I.P.” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Kim był prof. Andrzej Paczkowski? Historyk, wykładowca, działacz opozycji demokratycznej

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r.. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1960 r.. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., zaś habilitację – dziewięć lat później.

Do 1974 r. Paczkowski pracował w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1975–1980 był związany zaś z Biblioteką Narodową, a w okresie 1980–1990 z Instytutem Historii PAN.