Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski. Wybitny historyk miał 87 lat

W wieku 87 lat zmarł prof. Andrzej Paczkowski — ceniony polski historyk i wykładowca akademicki, w okresie PRL działacz opozycji demokratycznej.

Publikacja: 03.01.2026 17:26

Foto: PAP/Andrzej Rybczyński

Ada Michalak

O śmierci prof. Andrzeja Paczkowskiego poinformował w mediach społecznościowych prof. Antoni Dudek. „Nie żyje prof. Andrzej Paczkowski – jeden z najwybitniejszych polskich historyków i mój naukowy mistrz. Dla mnie wraz z Jego śmiercią zakończył się ważny rozdział życia. R.I.P.” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Kim był prof. Andrzej Paczkowski? Historyk, wykładowca, działacz opozycji demokratycznej

Andrzej Paczkowski urodził się 1 października 1938 r.. w Krasnymstawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1960 r.. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., zaś habilitację – dziewięć lat później. 

Do 1974 r. Paczkowski pracował w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1975–1980 był związany zaś z Biblioteką Narodową, a w okresie 1980–1990 z Instytutem Historii PAN. 

Andrzej Paczkowski od września 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Był ekspertem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej związku. Jesienią 1981 uczestniczył w formułowaniu programu Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. Prowadził też wykłady i publikował w prasie związkowej artykuły dotyczące najnowszej historii Polski. Po ogłoszeniu stanu wojennego pisał w drugoobiegowym „Tygodniku Wojennym”, współpracował z „Tygodnikiem Mazowsze”. Był również członkiem Społecznego Komitetu Nauki opiniującym wnioski o pomoc finansową dla wydawnictw podziemnych i o stypendia w zakresie nauk humanistycznych. W 1983 był jednym z założycieli Archiwum Solidarności.

W 1990 Paczkowski rozpoczął pracę w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie później został kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej. W 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. 

W 1999 r. został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2002 r. zasiadł w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w 2013 r. został powołany w skład Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. 

W 1974 r. Andrzej Paczkowski został prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Pełnił tę funkcję do 1995 r. 

Źródło: rp.pl

Historia Społeczeństwo
