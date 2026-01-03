Czyli był to akt agresji?

Myślę, że wielu prawników stwierdzi, że tak. Jeden z wielu w ciągu ostatnich 5 – 6 lat. Niektórzy uważają, że to jest dobra wiadomość , bo Maduro jest sojusznikiem Rosji i dzięki temu można wypiąć Wenezuelę z tego systemu. Natomiast ja bym nie podchodził do tego zbyt optymistycznie. Administracja prezydenta Trumpa, co uwypukliła opublikowana ostatnio strategia bezpieczeństwa, stawia sobie za cel jasne zdefiniowanie stref wpływów na świecie i ustalenie pomiędzy tymi strefami wpływów strategicznej harmonii.

USA, zgodnie z doktryną Monroe, już od prawie 150 lat uważają Amerykę Południową, Środkową, czy Morze Karaibskie, za swoją domenę, w której nie życzą sobie zainstalowania jakiejkolwiek bazy przez inne wielkie potęgi. Problem polega na tym, że ta interwencja została podjęta pod bardzo wątpliwymi podstawami.

Czy należy to traktować jako dalszy krok walki USA z wenezuelskimi kartelami narkotykowymi? Amerykanie podciągają te działania pod walkę ze specyficznie rozumianym terroryzmem. Bo choć przemytem narkotyków do USA trudnią się uzbrojone grupy przestępcze, to trudno je zaliczyć do klasycznych grup terrorystycznych, prawda?

Dlatego teraz widzimy, że tak naprawdę nie chodziło o walkę z kartelami narkotykowymi, tylko po prostu zmianę reżimu w Wenezueli. Walka z kartelami była pretekstem. Nie zapominajmy, pretekstem również o bardzo wątpliwych podstawach prawnych, bo kartel to nie jest to samo co grupa terrorystyczna. Ma inne cele, inny modus operandi etc. Oczywiście – są to brutalne organizacje, ale one się zajmują dystrybucją substancji zakazanej. Prawo międzynarodowe, które jest dość rozbudowane, jeśli chodzi o walkę z transgraniczną przestępczością narkotykową, generalnie traktuje to jako domenę pokoju. A więc domenę działania służb policyjnych i organów ścigania każdego państwa. To jest coś zupełnie innego niż terroryzm.

Czy można zrównać atak terrorystyczny z dostarczeniem narkotyków na terytorium USA? Oczywiście, nie. Dystrybucja narkotyków jest rozproszona, a nie zawsze skutkiem ich zażycia jest śmierć użytkownika.