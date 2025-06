Ubezpieczenia OC zawarte na skradzione dane osobowe wykorzystywane są także przy umowach kupna-sprzedaży samochodów. Oszuści wykorzystują fakt, że OC jest przypisane do pojazdu, a nie jego posiadacza. Oznacza to, że nabywca auta może kontynuować polisę sprzedającego aż do daty jej automatycznego wygaśnięcia. Jeśli obowiązkowe ubezpieczenie samochodu przepisano na skradzione dane osobowe, to później do ich właściciela może zostać wysłane wezwanie do zapłaty kary za brak opłaconego OC.

Po wejściu w życie nowych przepisów, zakłada ubezpieczeń w razie uzyskania podejrzeń co do osoby zamierzającej wykupić polisę, będzie mógł odmówić zawarcia umowy. Weryfikacja numeru PESEL ma odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.