Ustawa ma zabezpieczać interesy konsumentów, ale też ograniczać ryzyko prawne po stronie banków. - Chodzi o to, by konsumenci mieli pewność, że w umowie nie znajdzie się żadne nieuczciwe i szkodliwe dla nich postanowienie, a banki - gwarancję, że nikt nie podważy ich umowy w sądzie. W ten sposób ograniczymy ryzyko prawne, które w tej chwili stanowi największy składnik marży banków. Osiągnięcie obu tych celów zagwarantuje przyjęcie wzorca umowy kredytowej w formie ustawy. Mamy nadzieję, że niezwłocznie otrzymamy wpis do wykazu prac legislacyjnych i upoważnienie do prowadzenia prac tak, aby na początku przyszłego roku projekt mógł trafić do Sejmu i Senatu i został uchwalony najpóźniej w połowie 2026 roku – zaznacza prezes UOKiK.

Przypomnijmy, iż niedawno z propozycją wprowadzenia jednolitego wzorca umowy kredytu hipotecznego, wyszedł zespół Rafała Brzoski. Pomysł ten argumentowano rozpowszechnioną w Polsce praktyką masowego kwestionowania zapisów takich umów przez kancelarie odszkodowawcze.