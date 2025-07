Jesienią ubiegłego roku wyłoniono pierwszych ośmiu delegowanych prokuratorów europejskich, których zadaniem jest prowadzenie postępowań w sprawie przestępstw naruszających interesy finansowe UE. Pod koniec lipca ogłoszono nabór na kolejnych 16 miejsc. Jednak w stosunku do ubiegłorocznego konkursu, zmieniły się kryteria formalne. Zostały one określone przez prokuratora generalnego w zarządzeniu z 17 lipca nr 27/25.

Wcześniej do konkursu mógł przystąpić każdy prokurator, który spełniał wymagania do powołania co najmniej na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej. Teraz natomiast kandydaci muszą wykazać się minimum 10-letnim doświadczeniem na stanowisku prokuratora (okres asesury się nie wlicza) oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu śledztw gospodarczych i karno-skarbowych.

Konkurs na urząd delegowanego prokuratora europejskiego. Dlaczego Adam Bodnar zmienił wymogi?

Celem konkursu jest wybór najlepszych i najbardziej doświadczonych prokuratorów, dlatego wprowadzenie kryterium „doświadczenia zawodowego” wydaje się w pełni uzasadnione – tłumaczy Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jednak jak zauważają przedstawiciele stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia, część z prokuratorów już wybranych w jesiennym postępowaniu nie spełniałaby zmienionych kryteriów.