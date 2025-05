Chodzi przede wszystkim o to, że uregulowanie usług kancelarii odszkodowawczych oznacza ograniczenia w ich świadczeniu. Naczelna Rada Adwokacka optuje za wprowadzeniem wyłączności działania w imieniu poszkodowanych adwokatom i radcom prawnym, a tym samym zablokowaniu świadczenia pomocy prawnej przez tzw. kancelarie odszkodowawcze.

„Nie wydaje się jednak właściwym rozwiązaniem problemu postulowane przez przedstawicieli samorządu adwokackiego i radcowskiego wprowadzenie konkretnych zmian w ustawach dotyczących tych korporacji zawodowych. Zmiany te mogłyby bowiem wpłynąć na monopol świadczenia takich usług i doprowadzić do wyeliminowania z rynku części przedsiębiorców, co jednocześnie może uderzać także w konsumentów pozbawiając ich łatwiejszego i przede wszystkim tańszego dostępu do specjalistycznej pomocy przy realizacji ich praw, zanim jeszcze zaistnieje konieczność wszczęcia postępowania sądowego” - wskazał Adam Bodnar.

Minister zauważa, że tzw. kancelarie odszkodowawcze działają głównie na etapie przedprocesowym, świadcząc usługi wsparcia obywatelom w ramach ich relacji z ubezpieczycielami. „Działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych jest zaś szczególnie istotna dla tych konsumentów, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług radców prawnych czy adwokatów” - stwierdza Adam Bodnar.

Wystarczy stosować już istniejące mechanizmy, by chronić klientów

Jeśli chodzi o możliwości zwiększenia ochrony konsumentów w razie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu czynności doradztwa odszkodowawczego, to – zdaniem Bodnara – istnieją mechanizmy, które już teraz można stosować. Wskazał na obowiązek ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej, wykorzystanie katalogu niedozwolonych postanowień umownych określonych w Kodeksie cywilnym. Zdaniem ministra może okazać się, że „wystarczającym do zapewnienia ochrony konsumentów, jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa”

Reasumując, wykazana powyżej złożoność przedmiotowego zagadnienia sprawia, że ewentualne rozwiązania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów powinny uwzględniać stanowiska i interesy wszystkich stron, tak aby opracowane regulacje odpowiadały faktycznym potrzebom przedsiębiorców prowadzącym tzw. kancelarie odszkodowawcze, a także konsumentów korzystających z ich usług oraz państwa. W dyskusji tej nie powinno zabraknąć głosu ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje wiedzę o istniejących problemach w tym obszarze, a nadto Ministerstwa Rozwoju i Technologii jako resortu odpowiedzialnego za politykę gospodarczą państwa.

Dlatego też aktualną rolą Ministerstwa Sprawiedliwości jest określenie rzeczywistej skali problemu i poszukanie optymalnych rozwiązań służących wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Celem tych wszystkich działań powinno być zaś ewentualne wypracowanie takich propozycji, które mogłyby wpłynąć na skuteczniejszą ochronę klientów tzw. kancelarii odszkodowawczych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw przedsiębiorców, w tym również lepszego stosowania obowiązujących już regulacji prawnych. Należy bowiem wyważyć interes konsumenta, aby miał on jak najłatwiejszy dostęp do pomocy przy dochodzeniu swoich roszczeń, która to pomoc byłaby jednocześnie na wysokim poziomie oraz interes przedsiębiorców, którzy realizując swoje konstytucyjne prawo do wolności działalności gospodarczej, chcą funkcjonować w tym obszarze. Dopiero te wszystkie działania pozwolą na prawidłową ocenę zasadności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego potencjalnych regulacji w zakresie funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych.