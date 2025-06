Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1198

04:42 Andrij Jermak: W rozmowach pokojowych z Rosją trzeba przemawiać językiem siły

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy przekonywał, że język siły jest jedynym, który rozumie Moskwa. Przemawiając w ambasadzie Ukrainy w Waszyngtonie Jermak stwierdził jednocześnie, że nie oznacza to, iż Ukraina „zamyka drzwi do dalszych negocjacji”. - Ale Rosja musi przystąpić do tych negocjacji z rzeczywistą polityczną wolą (ich prowadzenia) - mówił.