Rekonstrukcja rządu. Którzy ministrowie stracą stanowiska? Minister sportu już zamieścił pożegnalny wpis

Z nieoficjalnych informacji wynika też, że po rekonstrukcji nadzór nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa ma objąć Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Obecnie większość kluczowych spółek Skarbu Państwa podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych. Nad niektórymi – jak np. tymi związanymi z obronnością – nadzór sprawuje MON, a nad innymi, jak np. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – MSWiA.

Pożegnalny wpis Sławomira Nitrasa

„W tym tygodniu kończy się moja służba w rządzie RP. Wszystkim, z którymi współpracowałem, z którymi los mnie zetknął, szczególnie sportowcom - niskie ukłony i podziękowania. To był zaszczyt i ogromna przyjemność” - napisał na platformie X minister sportu.

Stanowisko stracić ma Adam Bodnar

Jak wynika z informacji, do których dotarł TVN24, stanowisko w rządzie stracić ma także minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Według źródeł "Gazety Wyborczej" i Money.pl, zastąpi go sędzia Waldemar Żurek.

Atmosferę wokół ministra sprawiedliwości podgrzała publikacja „Newsweeka”, który tuż po wyborach prezydenckich napisał, że Bodnar może szybko pożegnać się z rządem, a zastąpić go może Roman Giertych. Co ciekawe, już 15 stycznia 2025 r. „Newsweek” pisał, że Tusk miał być „wściekły” na Bodnara i że może wysłać do resortu Giertycha, by ten go „motywował„. Wtedy to się nie zmaterializowało, ale pogłoski o dużo słabszej niż na starcie kadencji pozycji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego rzeczywiście krążyły od kilku miesięcy. Główny zarzut? – Niska efektywność w rozliczaniu PiS – sugerował w czerwcu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rozmówca Michała Kolanki, zbliżony do kręgów rządowych.