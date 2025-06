Ale przecież, żeby to miało szerszy wpływ na sytuację, to każdy oddzielnie musiałby się domagać usunięcia swoich danych.

Z perspektywy służb wystarczy, by składali je ci, których dane są szczególnie ciekawe. To skłoni władzę państwowe do zmiany tych zasad.

Jako państwo nie wdrożyliśmy jeszcze zasad przetwarzania danych zgodnych z prawem UE, a tymczasem Komisja Europejska opublikowała 1 kwietnia strategię bezpieczeństwa wewnętrznego ProtectEU.

Ta strategia ma zapewnić służbom dostęp do metadanych z komunikatorów internetowych. Czyli tak jak dziś wiedzą, kto, do kogo, kiedy i skąd pisał SMS-y albo dzwonił, tak będą wiedzieć o kontaktach przez komunikatory, także te szyfrowane. KE traktuje brak tego dostępu jako wyzwanie dla bezpieczeństwa, co mnie nie dziwi. Z jednej strony więc poszerzy się zakres retencji danych, ale z drugiej – Komisja planuje ujednolicenie zasad przechowywania i kontroli nad dostępem do tych danych. Nasze zaprzyjaźnione organizacje na zachodzie Europy widzą w tym głównie zagrożenie, i mają rację. Ale z naszej perspektywy, państwa, które jest „dzikim wschodem”, biorąc pod uwagę dostęp do danych, jest to także szansa. Jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o ochronę danych. Już sam fakt, że wszystkie dane są przechowywane, stawia nas w złym świetle, a to, że nie ma kontroli nad dostępem do nich, sprawia, że sytuacja jest tragiczna.