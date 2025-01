Prawo komunikacji elektronicznej i krajowy system bezpieczeństwa. Duże obciążenie dla operatorów

Drugim ważnym projektem Ministerstwa Cyfryzacji jest ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, stanowiąca implementację dyrektywy NIS2. Tutaj, inaczej niż w przypadku rozporządzeń, bez krajowych przepisów unijne regulacje nie będą realnie działać. MC zapowiada, że także ten projekt ma zostać przyjęty przez rząd do końca następnego kwartału. Już teraz budzi on jednak wiele kontrowersji i obaw biznesu. Dotyczą one przede wszystkim kryterium uznania za tzw. dostawcę wysokiego ryzyka – jednym z nich jest kraj pochodzenia producenta danego sprzętu czy oprogramowania. W przypadku takiego uznania, podmioty zaliczone do tzw. ważnych i kluczowych (a jest to łącznie 17 branż) będą musiały wymienić software lub hardware dostarczany przez taką firmę w ciągu 7 lat. Jednak operatorzy telekomunikacyjni będą mieli na to jedynie 4 lata.

– A to duży problem, bo powoduje olbrzymie koszty. Operatorzy mają obawy związane z tym, że kryteria uznania za takiego dostawcę są bardzo nieprecyzyjne. Większość sprzętu tego typu produkowana jest w Azji, a tam powiązania z rządem w mniejszym lub większym stopniu są standardem. Nie wiadomo też, czy będzie tu zachowana zasada proporcjonalności, czy przy uznaniu dostawców z jednego kraju za stwarzających „wysokie ryzyko”, dostawcy z innych, będących w podobnej sytuacji, również będą za takich uznawani? – tłumaczy Katarzyna Orzeł, radczyni prawna i partner zarządzający w kancelarii Brightspot.

– Obejmie ona wiele podmiotów, niezbyt dużych, nakładając na nie nieproporcjonalnie duże obowiązki. Spowodują one konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur, co wymaga też poniesienia kosztów. Zwłaszcza, że sektor jeszcze nie otrząsnął się po wdrożeniu Prawa Komunikacji Elektronicznej – zaznacza mec. Orzeł.

25 tys. conajmniej tyle podmiotów z branży telekomunikacyjnej zostanie objętych ustawą o KSC

PKE to ustawa uchwalona w lipcu, która weszła w życie 10 listopada. Co do zasady jest postrzegana jako sukces rządu, gdyż stanowi implementację unijnego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Polska była z nią spóźniona o kilka lat, m.in. dlatego, że poprzednia ekipa rządząca próbowała dorzucić do projektu przepisy tzw. lex pilot, co wywołało bardzo silny opór całej branży i zmusiło władzę do wycofania się z projektu w ogóle. Także sektor telekomunikacyjny chwali przyjęcie PKE.