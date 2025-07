Czytaj więcej Kraj Dziecko utonęło, rodzice z zarzutami Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na utratę życia lub zdrowia przedstawiono r...

Zdrowy rozsądek opiekuna

Problemem może okazać się też niewłaściwy nadzór ratownika. Zdaniem prezesa Jaworskiego, dotyka on nie tylko letnich obozów czy kolonii, ale też aquaparków. Dlaczego? Ekspert unaocznia: jeśli Legionowskie WOPR podpisałoby np. umowę z gminą na zabezpieczenie kąpieliska, w konkretnym czasie i mając do dyspozycji określoną liczbę ratowników, ich praca byłaby ściśle kontrolowana. – Czuwałbym nad raportowaniem każdego najmniejszego zdarzenia, od drobnego skaleczenia, aż po przypadki tonięć. Jeśli jednak np. na obozie zatrudnia się ratownika tylko po kursie, choć – tym samym – teoretycznie już z odpowiednimi uprawnieniami, to nadzór nad nim sprawować powinien organizator tego miejsca – wyjaśnia.

Ale taka kontrola, jak ocenia prezes, przerasta kompetencje tak młodego wychowawcy, jakiego na obozie harcerskim miał Dominik. – 21-letni opiekun nie jest w stanie prawidłowo ocenić zagrożenia utonięciem. Może jedynie kierować się zdrowym rozsądkiem i nie pozwalać na skrajne ryzyko, tak jak w przypadku tego zdarzenia – tłumaczy.

Według eksperta również wiek samego 19-letniego ratownika nie wskazuje jednak, jakoby – biorąc pod uwagę, że kurs może ukończyć osoba pełnoletnia – miał on duże doświadczenie. – Być może, gdyby znajdował się on w bardzo bliskiej odległości od płynącego, byłby w stanie ocenić, że się on topi, ale stojąc na pomoście nie miał na to żadnych szans – komentuje.

Mokre ubrania i obuwie to poważny ciężar dla płynącego

Prezes Jaworski deklaruje, że sam odmówiłby nadzoru nad podobną akcją. Gdyby jednak hipotetycznie musiał ją zabezpieczyć, w pierwszej kolejności zadbałby, aby w bezpośredniej bliskości, czyli maksymalnie 50 cm od płynącego, znajdował się ratownik w łódce wiosłowej, na desce ratowniczej lub w kajaku. Osobę w wodzie bezwzględnie wyposażyłby zaś w kamizelkę ratunkową i bojkę z krótką linką.