Liczba protestów, które trafiły dotychczas do Sądu Najwyższego jest co prawda niewielka, jak jednak wynika z praktyki, w ostatnich dniach ustawowego terminu spływa do sądu najwięcej pism w tej sprawie. Dzieje się to nawet po upłynięciu tego terminu, ponieważ wiele z protestów wysyłanych jest pocztą. Po wyborach prezydenckich w 2020 r. to właśnie w ostatnich dniach do SN wpłynęły tysiące skarg. Ostatecznie zarejestrowano wtedy ponad 5,8 tys. protestów wyborczych z czego 92 uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. Rekordową liczbę 593 tys. protestów zanotowano w 1995 r.

Niewykluczone, że i w tym roku liczba protestów nie będzie mała. W ostatnim czasie pojawiło się bowiem w mediach wiele informacji dotyczących przeszłości kandydatów, sposobu finansowania kampanii wyborczej, a nawet zachęcania do korzystania z aplikacji internetowej przez członków obwodowych komisji wyborczych.

Jak złożyć protest wyborczy? Kto i w jakiej procedurze je rozpatruje?

Zgodnie z kodeksem wyborczym na wniesienie protestu wyborczego wyborcy mają 14 dni od ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Termin ten otworzył się zatem 2 czerwca i zakończy się 16 czerwca.

Przypomnijmy, że protest wyborczy może złożyć każdy wyborca. Prawo to przysługuje także przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu. Jak to zrobić? Wnosi się go na piśmie bezpośrednio do Sądu Najwyższego albo wysyła pocztą. Trzeba pamiętać, że protest musi spełniać wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego.

Należy wskazać w nim dowody na poparcie i opisać szczegółowo naruszenia kodeksu wyborczego dotyczące procedury głosowania lub ustalania wyników mające wpływ na rezultat wyborów. Powodem protestu może być też popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, w tym naruszenia przy przebiegu wyborów, zakłócanie głosowania, łapownictwa wyborczego, czy naruszenia tajności głosowania. Nie można zapomnieć także o opatrzeniu protestu numerem PESEL.