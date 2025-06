W 1995 r., gdy walczący o reelekcję Lech Wałęsa starł się z Aleksandrem Kwaśniewskim, to właśnie prezydenta tuż po zamknięciu lokali wyborczych ogłoszono zwycięzcą II tury. W miarę jak napływały oficjalne dane, stawało się coraz bardziej jasne, że w Pałacu Prezydenckim zmieni się lokator. Ostateczne wyniki to potwierdziły. Sąd Najwyższy zalała wówczas fala protestów – ówczesny rekord 600 tys. czeka na pobicie – a ich głównym zarzutem było kłamstwo Kwaśniewskiego co do posiadania wyższego wykształcenia.

SN oddalił protesty uznając, że choć doszło do naruszenia obowiązującej wtedy ustawy o wyborze prezydenta, nie miało to wpływu na wynik – choćby dlatego, że media informowały o braku dyplomu Kwaśniewskie jeszcze przed I turą, więc wyborcy doskonale wiedzieli, na kogo głosują. Poza tym protestów było mniej, niż wynosiła przewaga Kwaśniewskiego nad przegranym Lechem Wałęsą.

Tym razem częściej łapany w trakcie kampanii na mijaniu się z prawdą był Karol Nawrocki (nawet zażywany snus z nikotyną początkowo nazywał gumą). Stosując jednak logikę SN sprzed lat – skoro nagłaśniane przez media mniejsze i większe „przewiny” kandydata nie zniechęciły do niego wyborców, trudno uznać je za podstawę skutecznego protestu. Ale zapewne nie zabraknie prawników gotowych przygotować opinię z odmienną interpretacją.