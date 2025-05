Po debacie Karol Nawrocki proponuje Rafałowi Trzaskowskiemu „test na substancje”

Karol Nawrocki pytany o gest na wizji. „Gumę brałem, gumę”

Tuż po debacie o sprawę zapytał Nawrockiego Artur Molęda, dziennikarz TVN24. „To była guma. Tak Karol Nawrocki tłumaczył się z dziwnego gestu” - napisał, załączając nagranie. - Gumę brałem, gumę - mówił Nawrocki. Na uwagę, że „to bardzo rozgrzało internet”, popierany przez PiS „kandydat obywatelski” odrzekł, że bardzo się cieszy i że to „bardzo dobrze”.

Paweł Szefernaker „rozwiązuje zagadkę”: To był snus

Szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego uznał, że w obliczu fali pytań, najskuteczniejszą metodą rozwiązania kryzysu będzie rozwianie wątpliwości. „Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne” - napisał.

W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM również sam Nawrocki odniósł się do sprawy. - Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy - powiedział Karol Nawrocki.