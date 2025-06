Po otrzymaniu zaświadczenia członek komisji ma obowiązek odebrać je wyborcy, dołączyć je do spisu wyborców i wydać wyborcy kartę do głosowania. Nie jest dopuszczalne odmówienie wydania karty tylko dlatego, że w nieoficjalnej aplikacji wyświetla się informacja o jej rzekomym sfałszowaniu lub wykorzystaniu w innym miejscu.

W I turze wyborów sprawa aplikacji stała się głośna za sprawą historii, opowiedzianej przez jedną z wyborczyń. Udała się ona na wybory z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Członek komisji wyborczej nr 663, do której udała się kobieta, miał jednak wpisać kod z jej zaświadczenia do aplikacji Ruchu Kontroli Wyborów, która następnie wyświetlić miała komunikat, wedle którego zaświadczenie to zostało już wykorzystane w innej komisji. Na podstawie tego komunikatu kobiecie odmówiono wydania karty do głosowania.

– Stworzyli aplikację, którą udostępniono członkom komisji związanym z tym ruchem. Ci ludzie zostali poinstruowani, żeby wpisywać do niej numery zaświadczeń. I wygląda na to, że gdzieś ktoś wpisał jakiś numer, później komisja nr 663 też go wpisała – i nagle aplikacja pokazała na czerwono, że ten numer już został użyty. Ale nie wiemy, czy ktoś nie popełnił błędu przy przepisywaniu. Nie mamy pewności, czy wszystkie dane były wpisywane poprawnie i czy rzeczywiście chodziło o ten sam dokument – komentował w rozmowie z Interią Rafał Tkacz.

Przeprosił również kobietę i wyraził oburzenie zachowaniem członka komisji, które uznał za skandaliczne.