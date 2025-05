Wybory prezydenckie. To ostatni moment na zmianę miejsca głosowania

Do czwartku, 29 maja, można zmienić miejsce głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. To termin ważny dla wszystkich, którzy chcą oddać głos w innym miejscu niż podczas pierwszej tury wyborów.

Osoby, które zmieniły miejsce głosowania przed pierwszą turą (18 maja) zagłosują w tym samym obwodzie także w drugiej turze. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, dzieje się tak dlatego, że zmiana adresu zawsze obejmuje całe wybory, w tym przypadku dwie tury. Jeśli wyborca chce zagłosować w innym miejscu, w drugiej turze wyborów, powinien złożyć nowy wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania i wskazać w nim swój adres pobytu w dniu 1 czerwca. Ma na to czas do 29 maja. Można to zrobić osobiście w urzędzie, drogą elektroniczną, albo wysłać wniosek pocztą.

W przypadku wizyty w urzędzie trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości i przygotować Wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wzór jest dostępny na stronie www.gov.pl. Oprócz swoich danych należy w nim podać adres, pod którym wyborca będzie przebywał w dniu wyborów. Co istotne, wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, w której wyborca będzie przebywać w dniu głosowania.

Można również wybrać możliwość złożenia wniosku przez internet, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Będą do tego potrzebne dane do logowania do profilu zaufanego. Potwierdzenie złożenia wniosku wyborca otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP.