Prezydent Meksyku napastowana na ulicy. Podejmie kroki prawne

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedziała, że złoży doniesienie w sprawie napastowania jej na ulicy przez mężczyznę, który próbował pocałować ją w szyję i dotykał jej w czasie, gdy rozmawiała z grupą zwolenników na ulicy, przed siedzibą prezydenta w Mexico City.

Publikacja: 06.11.2025 06:14

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Na nagraniu z incydentu, do którego doszło we wtorek, widać, jak mężczyzna podchodzi do prezydent Meksyku rozmawiającej, z grupą zwolenników, próbuje pocałować ją w szyję i dotyka ją.

Claudia Sheinbaum o napastowaniu jej na ulicy: Doświadczałam tego, gdy nie byłam prezydentem

Sheinbaum szybko się odsuwa, a członkowie jej ochrony interweniują. Mężczyzna, który napastował głowę państwa został aresztowany. 

– Według mnie, jeśli nie złożyłabym skargi, co stanie się z innymi meksykańskimi kobietami? Jeśli robią to prezydent kraju, co przydarzy się wszystkim innym kobietom w państwie? – pytała Sheinbaum na środowej konferencji prasowej. 

Czytaj więcej

Hugo de Zela, szef MSZ Peru
Polityka
Peru zerwało relacje dyplomatyczne z Meksykiem
– Zdecydowałam się złożyć doniesienie, ponieważ doświadczyłam tego jako kobieta, (...) to jest coś, czego kobiety doświadczają w naszym kraju – dodała Sheinbaum. – Doświadczałam tego, gdy nie byłam prezydentem, gdy byłam studentką – mówiła też. 

Prezydent Meksyku mówiła też, że zdecydowała się złożyć doniesienie na napastnika, ponieważ miał on molestować również inne kobiety, które znajdowały się w tłumie, w czasie rozmowy prezydent ze zwolennikami. 

Jeśli nie złożyłabym skargi, co stanie się z innymi meksykańskimi kobietami?

Claudia Sheinbaum, prezydent Meksyku

– Trzeba wyznaczyć granicę – podkreśliła. 

Organizacje broniące praw kobiet i komentatorki zwracają uwagę, że incydent z Sheinbaum pokazuje do jakiego stopnia maczyzm przesiąka meksykańskie społeczeństwo, w którym mężczyznom wydaje się, że mają prawo zaczepiać nawet prezydent, jeśli ta jest kobietą. 

Przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem w Meksyku – zauważa BBC. Ze statystyk wynika, że aż 98 proc. morderstw, których ofiarą padają kobiety, pozostaje nieukaranych. 

Sheinbaum ubiegając się o prezydenturę zapowiadała, że będzie walczyć z tym problemem, ale jak dotąd jej administracja nie osiągnęła sukcesów na tym polu. 

Prezydent Meksyku napastowana na ulicy kilka dni po zabójstwie burmistrza Uruapan

Incydent z udziałem prezydent kraju wywołał też debatę na temat bezpieczeństwa głowy państwa i – szerzej – bezpieczeństwa polityków w Meksyku. Jako prezydent Sheinbaum, podobnie jak jej poprzednik, Andres Manuel Lopez Obrador, utrzymuje bliski kontakt ze zwolennikami, rozmawiając z nimi na ulicach i w czasie wydarzeń publicznych. 

Mimo napastowania jej na ulicy Sheinbaum zapowiedziała, że nie zamierza zmienić swojej polityki w tym zakresie. 

Do incydentu z udziałem prezydent doszło zaledwie kilka dni po zamordowaniu Carlosa Manzo, burmistrza Uruapan, miejscowości w stanie Michoacan. Manzo domagał się od administracji Sheinbaum większego wsparcia w walce przeciwko kartelom. 

Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Meksyku w całym kraju zamordowano ok. 35 kandydatów startujących w wyborach. Była to najbardziej krwawa kampania wyborcza we współczesnej historii Meksyku. 

Źródło: rp.pl

