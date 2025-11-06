Na nagraniu z incydentu, do którego doszło we wtorek, widać, jak mężczyzna podchodzi do prezydent Meksyku rozmawiającej, z grupą zwolenników, próbuje pocałować ją w szyję i dotyka ją.

Claudia Sheinbaum o napastowaniu jej na ulicy: Doświadczałam tego, gdy nie byłam prezydentem

Sheinbaum szybko się odsuwa, a członkowie jej ochrony interweniują. Mężczyzna, który napastował głowę państwa został aresztowany.

– Według mnie, jeśli nie złożyłabym skargi, co stanie się z innymi meksykańskimi kobietami? Jeśli robią to prezydent kraju, co przydarzy się wszystkim innym kobietom w państwie? – pytała Sheinbaum na środowej konferencji prasowej.