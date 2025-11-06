Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 26 sek.

Nowy cel klimatyczny UE, obniżka stóp i kłopoty handlu

Unia zatwierdziła cel redukcji emisji o 90% do 2040 r., sklepy mierzą się z nowymi obciążeniami, a RPP tnie stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Nexperia ostrzega producentów aut przed kryzysem chipowym.

Publikacja: 06.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Unijny cel klimatyczny do 2040 r.

Ministrowie ds. klimatu zatwierdzili nowy cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. Pomimo sprzeciwu Polski, Czech, Węgier i Słowacji, decyzja przeszła. Uzgodniono jednak przesunięcie o rok wejścia w życie systemu ETS2, który obejmie transport i budownictwo. Wiceminister Krzysztof Bolesta podkreślił, że uwzględniono część postulatów Polski, łagodząc skutki dla przemysłu.

Czytaj więcej

Odroczenie ETS2 o rok, przegląd cen energii, uchronienie przemysłu obronnego przed ETS
OZE
Minister klimatu: Odroczenie ETS2 o rok to wielki sukces Polski

Kolejne regulacje dla handlu

System kaucyjny i nowa dyrektywa unijna o rozszerzonej odpowiedzialności producenta oznaczają dla sklepów kolejne koszty. Obowiązek tworzenia punktów ładowania aut elektrycznych to kolejne obciążenie. Branża ostrzega, że infrastruktura może być gotowa, ale bez prądu, a koszty poniosą klienci.

Reklama
Reklama

Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy procentowe

RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – do najniższego poziomu od ponad 3 lat. Decyzja była oczekiwana po spadku inflacji do 2,8 proc. r/r. Ekonomiści przewidują dalsze obniżki w 2026 r., nawet do poziomu 3,5 proc..

Czytaj więcej

Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy procentowe w Polsce

Europejscy producenci aut w niepewności

Dostawca chipów Nexperia ostrzegł, że chiński oddział może wstrzymać dostawy do Europy. Może to zatrzymać produkcję w fabrykach motoryzacyjnych. Tymczasem Toyota zwiększa prognozę zysków, a Chiny wzmacniają krajowych producentów półprzewodników.

Czytaj więcej

Prof. Menkes: Wojna o chipy
Opinie Ekonomiczne
Prof. Menkes: Wojna o chipy

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Ekologia Emisja CO2 Handel Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Organizacje Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Firmy Klimat Motoryzacja Samochody elektryczne Gospodarka Podcast biznes Finanse Narodowy Bank Polski (NBP) Toyota przemysł motoryzacyjny Szczyt Klimatyczny Shein ETS2 EU ETS Nexperia Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Unijny cel klimatyczny do 2040 r.

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama

Powiązane

Google inwestuje w Niemczech. Dobra wiadomość dla niemieckiego rządu
Biznes
Google inwestuje w Niemczech. Dobra wiadomość dla niemieckiego rządu
Kosmodrom Wostocznyj pozbawiony zasilania
Biznes
Rosyjski kosmodrom odcięty od zasilania. Zdumiewający powód
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Dziurawa specustawa, ekspansja Rheinmetallu i miliard dla Elona Musk

10 min. 34 sek.

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Biznes
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych: Inwestycje w Polsce dla polskich firm
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Biznes
Norweski fundusz kontra Elon Musk. Czy miliarder dostanie 1 bln dolarów?
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Chińskie auta szturmują Polskę, mniej rosyjskiej ropy i tańszy prąd w Niemczech

11 min. 22 sek.

Niemcy chcą embarga na stal z Rosji. To cios w koncerny oligarchów Kremla
Biznes
Niemcy chcą embarga na stal z Rosji. To cios w koncerny oligarchów Kremla
Awaria sieci Play. Klienci nie mogą wykonywać połączeń
Biznes
Awaria sieci Play. Klienci nie mogą wykonywać połączeń
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama