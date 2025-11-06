10 min. 26 sek.

Nowy cel klimatyczny UE, obniżka stóp i kłopoty handlu

Unia zatwierdziła cel redukcji emisji o 90% do 2040 r., sklepy mierzą się z nowymi obciążeniami, a RPP tnie stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Nexperia ostrzega producentów aut przed kryzysem chipowym.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Unijny cel klimatyczny do 2040 r.

Ministrowie ds. klimatu zatwierdzili nowy cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. Pomimo sprzeciwu Polski, Czech, Węgier i Słowacji, decyzja przeszła. Uzgodniono jednak przesunięcie o rok wejścia w życie systemu ETS2, który obejmie transport i budownictwo. Wiceminister Krzysztof Bolesta podkreślił, że uwzględniono część postulatów Polski, łagodząc skutki dla przemysłu.

Kolejne regulacje dla handlu

System kaucyjny i nowa dyrektywa unijna o rozszerzonej odpowiedzialności producenta oznaczają dla sklepów kolejne koszty. Obowiązek tworzenia punktów ładowania aut elektrycznych to kolejne obciążenie. Branża ostrzega, że infrastruktura może być gotowa, ale bez prądu, a koszty poniosą klienci.