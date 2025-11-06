10 min. 26 sek.
Aktualizacja: 06.11.2025 13:51 Publikacja: 06.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Ministrowie ds. klimatu zatwierdzili nowy cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. Pomimo sprzeciwu Polski, Czech, Węgier i Słowacji, decyzja przeszła. Uzgodniono jednak przesunięcie o rok wejścia w życie systemu ETS2, który obejmie transport i budownictwo. Wiceminister Krzysztof Bolesta podkreślił, że uwzględniono część postulatów Polski, łagodząc skutki dla przemysłu.
System kaucyjny i nowa dyrektywa unijna o rozszerzonej odpowiedzialności producenta oznaczają dla sklepów kolejne koszty. Obowiązek tworzenia punktów ładowania aut elektrycznych to kolejne obciążenie. Branża ostrzega, że infrastruktura może być gotowa, ale bez prądu, a koszty poniosą klienci.
RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – do najniższego poziomu od ponad 3 lat. Decyzja była oczekiwana po spadku inflacji do 2,8 proc. r/r. Ekonomiści przewidują dalsze obniżki w 2026 r., nawet do poziomu 3,5 proc..
Dostawca chipów Nexperia ostrzegł, że chiński oddział może wstrzymać dostawy do Europy. Może to zatrzymać produkcję w fabrykach motoryzacyjnych. Tymczasem Toyota zwiększa prognozę zysków, a Chiny wzmacniają krajowych producentów półprzewodników.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
