30 września 2025 r. holenderski minister ds. gospodarczych podjął bezprecedensową decyzję o przejęciu kontroli operacyjnej nad Nexperią, holenderskim producentem półprzewodników należącym do chińskiej Wingtech Technology. Interwencja podjęta na podstawie Ustawy o Dostępności Towarów („UDT”) wpisuje się w unijne plany polityki wzmacniania bezpieczeństwa gospodarczego i de-riskingu, tj. redukcji nadmiernej zależności od dostawców wysokiego ryzyka i ochronie rodzimych technologii.

UDT uchwalono w 1952 r., na wczesnym etapie Zimnej Wojny, celem zabezpieczenia dostaw krytycznych towarów w sytuacjach kryzysowych. UDT daje rządowi instrumenty do ochrony infrastruktury krytycznej oraz zaopatrzenia w surowce krytyczne bez ogłaszania stanu wyjątkowego. Pierwszy przypadek wykorzystania tych kompetencji w 2025 r. w kontekście wątpliwości dotyczących ładu korporacyjnego w spółce sektora zaawansowanych technologii świadczy o zmianie w postrzeganiu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Ryzyko utraty zdolności produkcyjnych kluczowego ogniwa łańcucha dostaw – niedobory półprzewodników paraliżowały światową gospodarkę w ostatnich latach – zrównano z zagrożeniem militarnym czy stanem klęski żywiołowej. Swoboda inwestycji została podporządkowana względom bezpieczeństwa narodowego – półprzewodniki Nexperii są szeroko wykorzystywane m.in. przez branżę samochodową i elektroniki konsumenckiej.

Mocą decyzji Nexperii, jej spółkom zależnym oraz oddziałom zakazano na okres jednego roku przenoszenia zakładów, mianowania kadry kierowniczej, a także podejmowania strategicznych decyzji bez zgody rządu, tam gdzie może to być „(potencjalnie) szkodliwe dla interesów spółki, jej przyszłości jako przedsiębiorstwa holenderskiego i europejskiego lub dla zachowania tego krytycznego łańcucha wartości dla Europy”. Spółka może kontynuować działalność produkcyjną. Rząd Holandii podkreślił, że interwencja była niezbędna, a zarazem miała charakter wyjątkowy.

Działania rządu zostały wzmocnione przez równoległą interwencję sądową. 1 października 2025 r. trzech europejskich członków zarządu Nexperii złożyło pilny wniosek do Izby Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie. 7 października sąd zawiesił dyrektora spółki Zhanga Xuezhenga w pełnieniu obowiązków ze względu na „poważne wątpliwości co do możliwości dalszego właściwego sprawowania zarządu” oraz ustanowił zarząd przymusowy dla wykonywania praw udziałowych Wingtech Technology.

Połączenie interwencji administracyjnej i sądowej było kluczowe dla zapewnienia skuteczności działań ochronnych. Sąd, działając na podstawie prawa korporacyjnego, faktycznie odebrał Wingtech kontrolę właścicielską i zarządczą nad Nexperią. Rząd, na podstawie UDT, zapewnił strategiczne weto wobec decyzji korporacyjnych. Łącznie uniemożliwiło to Wingtech proste odzyskanie kontroli i osłabia argument o czysto politycznym i dyskryminacyjnym charakterze interwencji.