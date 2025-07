Nie sposób zracjonalizować takiego postępowania. Szczególnie gdy się zważy, iż od początku pełnienia ministerialnej funkcji Adam Bodnar konsekwentnie nie ogłasza konkursów na wakaty sędziowskie w sądach wyższych instancji. Uzasadnieniem takiego kroku są wątpliwości wynikające właśnie tak ze statusu neosędziów, jak i składu neo-KRS, wskazane już wielokrotnie w orzeczeniach trybunałów międzynarodowych, europejskich oraz sądów krajowych. By nie powiększać chaosu, szczególnie po pilotażowym wyroku ETPC Wałęsa vs. Polska (zapoczątkował konieczność zawieszania spraw wpływających do strasburskiego trybunału, w których orzekali neosędziowie) minister sprawiedliwości uznał, że do momentu weryfikacji statusu wadliwie powołanych sędziów oraz wyboru KRS w zgodzie z ustawą zasadniczą, konkursy na wyższe stanowiska sędziowskie nie powinny się odbywać.

Nie był jednak w swym postanowieniu konsekwentny, skoro obecnie zapadają w Ministerstwie Sprawiedliwości decyzje o wspomnianym delegowaniu neosędziów głównie z sądów okręgowych do sądów apelacyjnych. Nie trzeba dodawać, iż szczebel apelacyjny to istotny poziom sądownictwa powszechnego, na którym zapadają prawomocne wyroki w najważniejszych sprawach toczących się przed wymiarem sprawiedliwości. Przy czym nie wszystkie objęte są możliwością wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

Delegacje do wyższych instancji zawsze były formą nagrody oraz zapowiedzią awansu dla sędziego. Decyzje w tym przedmiocie ministra sprawiedliwości z jednej strony są zatem całkowitym zaprzeczeniem jego dotychczasowego stanowiska w kwestii neosędziów, a z drugiej w istotny sposób realnie powiększają chaos w wymiarze sprawiedliwości. Bez komentarza pozostawię etyczny aspekt działania ministra sprawiedliwości w tym przedmiocie, sprowadzający się do nagradzania osób, które w celu zaspokojenia własnych ambicji zawodowych, poprzez wcześniejszy akces w bezprawnych procedurach awansowych, spowodowały bezprecedensowy kryzys systemu wymiaru sprawiedliwości.

Praworządność wiąże się też z odpowiednią regulacją. Co z reformą kodeksu karnego?

Ale praworządność to nie tylko zagadnienia związane z właściwym ukształtowaniem ustroju sądów i eliminacją wątpliwości dotyczących statusu sędziów wadliwie powołanych na stanowiska po 2018 r. Praworządność to także odpowiednia regulacja systemu prawa materialnego i procesowego. W obszarze prawa karnego musi być ona emanacją zasad współczesnej myśli karnoprawnej, opartej na zasadach indywidualizacji odpowiedzialności karnej, resocjalizacji sprawcy, kontradyktoryjności procesu karnego wyrażonej równouprawnieniem jego stron, poszanowania niezawisłości sędziowskiej przy właściwym ukształtowaniu sposobu reakcji karnoprawnej.