PKW może rozliczyć co najwyżej komitet wyborczy

Dr Anna Frydrych-Depka wskazuje, że w styczniu br. PKW wydała komunikat, że nie oznacza to zupełnej „wolnej amerykanki” i że za takie działania można ponieść konsekwencje.

-Ale dotyczą one tylko komitetów wyborczych, jeśli wiedziały o tych działaniach i godziły się na nie. Jest to wówczas uznawane za przyjmowanie korzyści niemajątkowych. Tymczasem to komitety powinny prowadzić działalność wyborczą na rzecz kandydatów i finansować ją z własnych źródeł. Mamy więc pewną sprzeczność w przepisach – tłumaczy ekspertka.

Komitety mogą pozyskiwać pieniądze tylko z funduszu wyborczego (w przypadku partii), wpłat obywateli czy zaciągniętego kredytu. Ale obywatel może wpłacać na rzecz komitetu czy poręczyć kredyt tylko, jeśli ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Ciężko ścigać podmioty ingerujące w wybory z zagranicy, gdyż nie obejmują ich polskie przepisy karne

-Jeśli by się natomiast okazało, że było to finansowane przez podmioty zagraniczne albo osoby, które w Polsce nie mieszkają, to jest to już naganne – tłumaczy sędzia Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW.

- Ciężko tu jednak mówić o jakiejś odpowiedzialności karnej, zwłaszcza że polski kodeks karny nie obejmuje siłą rzeczy podmiotów zagranicznych – dodaje.