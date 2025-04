A czy TVP może relacjonować debatę z udziałem kilku kandydatów, jeśli jej nie organizuje, a przy okazji nie organizować własnej z udziałem wszystkich?

Moim zdaniem byłaby to sytuacja precedensowa, bo nie przypominam sobie sytuacji, w której TVP relacjonuje debatę wyborczą, której sama nie zorganizowała. Wiem, że Telewizja wydała w tej sprawie stanowisko, ale zawarte w nim tezy wydają mi się zbyt daleko idące. Trzeba pamiętać, że czas debat nie jest wliczany do czasu antenowego, a więc później fakt ten ma przełożenie na kwestię rozliczania reklam czy pozyskiwania przychodów przez spółkę. Trudno powiedzieć, jak więc taka sytuacja zostałaby później wyjaśniona.

Brak debaty TVP mógłby stać się później podstawą do wniesienia protestów wyborczych? Czy teoretycznie mogłoby mieć to najpoważniejsze konsekwencje, czyli doprowadzić do unieważnienia wyników wyborów?

Pominięcie któregokolwiek kandydata lub zbyt późne poinformowanie go o terminie i temacie debaty jak najbardziej mogłoby stać się podstawą do wniesienia protestów. Oczywiście wcześniej musiałoby zostać to szczegółowo przeanalizowane. Jednak unieważnienie wyniku wyborów, to już – jak wynika z dotychczasowej praktyki – prawne science fiction. Uważam jednak, że kampania powinna przede wszystkim ogniskować się wokół przekonywania społeczeństwa do postulatów kandydatów przez nich samych, a to, co dzieje się obecnie, z pewnością temu nie sprzyja.