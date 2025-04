Wieczorem w Polsat News szef sztabu Nawrockiego nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy do debaty w Końskich dojdzie. - Karol Nawrocki chce tej debaty (...), chce również, aby tak jak w każdym innym demokratycznym państwie siadły dwa sztaby (...) i zdecydowały jakie są warunki tej debaty. A tutaj warunki zostały narzucone z góry. Największe telewizje mają ją transmitować, a nie ma tutaj telewizji Republika - powiedział.

Szymon Hołownia nie chciał debaty ze Sławomirem Mentzenem. Teraz chce

Chęć do debaty ze Sławomirem Mentzenem deklaruje teraz Szymon Hołownia. „Stanę do debaty z Nawrockim i Mentzenem w TV Republika, bo skończyły się czasy, w których ekstremiści mogli mówić, co chcą bez żadnych konsekwencji” - napisał w mediach społecznościowych. „Jedynym, który boi się debaty jeden na jednego, jest dziś Mentzen. Przez jego tchórzostwo zamiast naszego starcia w piątek w Końskich odbędzie się festiwal duopolu. Moje zaproszenie pozostaje aktualne. Panie Sławomirze Mentzen, znajdzie Pan odwagę na debatę 1 na 1?” - dodał w innym wpisie.

W grudniu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Hołownia mówił, że nie chce debatować z Mentzenem, który wtedy chciał debaty z liderem Polski 2050. - Debaty nie są dla kandydatów, a dla ludzi. Więc mają sens wtedy, kiedy debatuje się w gronie, w którym ludzie będą dokonywali wyboru. Nie zamierzam budować popularności pana Mentzena. W moim imieniu debatę z nim stoczył już kiedyś Ryszard Petru. Na razie wystarczy - powiedział wtedy Hołownia.