Tusk porównuje Polskę do Iranu. „Zwolennikom radykalnej zmiany kursu pod rozwagę”

Premier Donald Tusk udostępnił w serwisie społecznościowym X wpis opublikowany przez Aleca Stappa, współzałożyciela amerykańskiego think tanku Institute for Progress. Stapp zestawił w nim dane dotyczące gospodarki Polski i Iranu w ostatnich dekadach. Przedstawiono w nim także między innymi wykres, na którym widać Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca dla Polski, Iranu oraz Japonii w latach 1990–2023. „Polska w ciągu jednego pokolenia przeszła z poziomu rozwoju gospodarczego Iranu do poziomu Japonii” – napisał szef Institute for Progress.

Donald Tusk: Iran postawił na autorytaryzm, a Polska na demokrację. Ruszaliśmy z podobnego pułapu

Komentując wpis Aleca Stappa szef polskiego rządu zaznaczył, że „Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs, a Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę”. „Ruszaliśmy z podobnego pułapu, my bez gazu i ropy, oni bez wolności. Wszystkim zwolennikom radykalnej zmiany kursu pod rozwagę" - czytamy w mediach społecznościowych Donalda Tuska.