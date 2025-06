W nocy z soboty na niedzielę po raz kolejny doszło do wzajemnych ataków między Iranem i Izraelem. Celem były między innymi magazyn ropy Shahran w Teheranie oraz budynek irańskiego Ministerstwa Obrony, ale także wiele innych obiektów. I choć ciosy zadawane sobie przez kraje pozostawiły po sobie wiele ofiar śmiertelnych i rannych, premier Beniamin Netanjahu stwierdził, że dotychczasowe działania Izraela to nic w porównaniu z tym, co Iran zobaczy w najbliższych dniach.

Teraz – po kolejnej fali ataków na cele w Iranie – rzecznik izraelskiego wojska wezwał do ewakuacji Irańczyków, którzy mieszkają w pobliżu zakładów produkujących broń. Podkreślił bowiem, że przebywanie w tych miejscach jest bardzo niebezpieczne.

Eskalacja konfliktu Iran-Izrael. Wezwano do ewakuacji mieszkańców

Avichay Adraee – rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X, że Izrael wydał w niedzielę ostrzeżenie o konieczności ewakuacji Irańczyków mieszkających w pobliżu lub na terenie zakładów produkujących broń w kraju.

„Pilne ostrzeżenie dla narodu irańskiego. Wzywamy wszystkich przebywających w tym momencie lub w niedalekiej przyszłości w okolicy ośrodków jądrowych i obiektów wojskowych w Iranie” – czytamy. „Dla waszego bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie (okolic) tych obiektów i niepowracanie (w te miejsca) do odwołania. Przebywanie w pobliżu tych obiektów zagraża waszemu życiu” – dodano w komunikacie. Jak zaznaczył Adraee „ostrzeżenie obejmuje wszystkie fabryki broni i ich obiekty pomocnicze w Iranie”.