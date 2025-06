W sobotę generał Ejal Zamir – szef sztabu generalnego Izraela – podkreślił, że po zniszczeniu irańskiej obrony powietrznej „droga do Iranu stoi otworem”. Dodał też, że atakowane będą irańskie obiekty militarne, atomowe, wyrzutnie rakiet balistycznych oraz wojskowi i naukowcy, którzy zajmują się energetyką jądrową. W niedzielę rozmówca „Wall Street Journal” stwierdził zaś, że Izrael nie ogranicza się obecnie do atakowania obiektów nuklearnych, ale dąży także do tego, by osłabić kierownictwo polityczne oraz wojskowe Iranu.

Reklama

Eskalacja konfliktu Izrael-Iran. Ajatollah Ali Chamenei zostanie zaatakowany?

Jak zaznaczył izraelski urzędnik, najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei „nie jest poza zasięgiem” w trwających wysiłkach Izraela na rzecz likwidacji irańskiego programu nuklearnego.

„To oświadczenie podkreśla strategię Izraela, która wykracza poza neutralizację zasobów nuklearnych Iranu i obejmuje podważanie politycznych i wojskowych filarów reżimu” – zaznacza „WSJ”.