W nocy z soboty na niedzielę Izrael i Iran przeprowadziły kolejne ataki. Do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie odniósł się w niedzielę prezydent USA Donald Trump.

Donald Trump: Możemy łatwo zawrzeć umowę Iran-Izrael i zakończyć krwawy konflikt

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził, że jeśli Iran w jakikolwiek sposób zaatakuje USA, doświadczy „niespotykanej siły” amerykańskiej armii.

Polityk zaznaczył we wpisie opublikowanym w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social, że „USA nie miały nic wspólnego z atakiem na Iran”. „Jeśli zostaniemy zaatakowani w jakikolwiek sposób – w jakimkolwiek kształcie lub jakiejkolwiek formie – przez Iran, pełna siła i potęga Sił Zbrojnych USA spadnie na was na poziomach, jakich nigdy wcześniej nie widziano” – czytamy. „Jednak możemy łatwo zawrzeć umowę między Iranem a Izraelem i zakończyć ten krwawy konflikt!” – zaznaczył Donald Trump.