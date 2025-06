Przed wyborami samorządowymi w 2024 roku Hołownia znalazł się w centrum sporu o liberalizację prawa aborcyjnego – jako marszałek Sejmu nie zgadzał się, by przed wyborami procedowane były ustawy ws. aborcji. Ściągnęło to na niego krytykę ze strony koalicyjnej Nowej Lewicy.

W wyborach samorządowych Trzecia Droga uzyskała w skali całego kraju 14,25 proc. poparcia (w wyborach do sejmików wojewódzkich). Z kolei w wyborach do Parlamentu Europejskiego koalicja PSL i Polski 2050 uzyskała jedynie 6,91 proc. poparcia co przełożyło się na trzy mandaty.

Pod koniec 2024 roku Hołownia ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny, popierany jednak przez swoją partię. Marszałek Sejmu liczył na trzecie miejsce w wyborach, ale ostatecznie zajął dopiero piątą pozycję uzyskując 4,99 proc. głosów i przegrywając nie tylko z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim, kandydatami popieranymi przez KO i PiS, ale i ze Sławomirem Mentzenem (Konfederacja) oraz Grzegorzem Braunem (Konfederacja Korony Polskiej).

Sondaż: Pozytywnie działalność Szymona Hołowni ocenia 29,2 proc. respondentów

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają dotychczasową działalność polityczną Szymona Hołowni.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Celująco ocenił ją 1 proc. respondentów.