Sondaż. Andrzej Duda premierem? Kto widzi obecnego prezydenta w fotelu szefa rządu

Karol Nawrocki, „obywatelski” kandydat popierany przez PiS, który w II turze wyborów prezydenckich pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego stosunkiem głosów 50,89 proc. do 49,11 proc., 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

Tym samym dotychczasowy lokator Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda, zakończy drugą kadencję swojej prezydentury. Prezydent przed miesiącem skończył 53 lata. Jego plany na przyszłość nie są jeszcze znane, ale w niedawnym wywiadzie dla Radia Wnet Duda nie wykluczył. że mógłby zostać premierem.

- Mając 53 lata i sprawność póki co, gdyby była taka potrzeba, gdyby uznano taką potrzebę, żebym w jakimś zakresie jeszcze służył Polsce, sprawując jakieś funkcje, to na pewno będę to rozważał - mówił Duda.

W majowej rozmowie z Radem ZET Duda, odpowiadając na pytanie, czy dopuszcza sytuację, w której objąłby w przyszłości tekę szefa rządu, stwierdził, że nie jest to "kwestia chciejstwa". - To nie jest kwestia chciejstwa tylko tego, jakie jest wyzwanie, które trzeba zrealizować. Jeśli jest zadanie do wykonania dla Polski i inni uważają, że jesteś potrzebny, to staram się wyzwanie podejmować - mówił Andrzej Duda.