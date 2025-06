To kolejny wpis prezydenta w serwisie X, w którym ostrzega on, że są siły, które mogą dążyć do zmiany wyniku wyborów prezydenckich.

Andrzej Duda do Polaków: Poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór

„Premier Tusk grzmiał dziś na posiedzeniu rządu, że: 'nie wolno lekceważyć nawet jednego głosu'” - napisał Duda. „Pełna zgoda. Właśnie dlatego ostrzegam moich Rodaków, parafrazując starą wypowiedź Pana Premiera: Radzę Państwu – dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów! Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór” - dodał.

„Zapewniam Państwa przy tym, że jako wyborca, a obecnie dodatkowo wciąż jeszcze strażnik ciągłości władzy państwowej, będę pilnował razem z Wami. Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków” - napisał prezydent.

„Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my, wyborcy!” – pisał dzień wcześniej prezydent.