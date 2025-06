W środę 11 czerwca o godz. 17:30 na Zamku Królewskim w Warszawie ma odbyć się uroczystość, podczas której Karolowi Nawrockiemu wręczona zostanie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Karol Nawrocki otrzyma zaświadczenie o wyborze na prezydenta

Czy cokolwiek może sprawić, że do wręczenia zaświadczenia o wyborze na prezydenta tego dnia nie dojdzie? - Nie sądzę - odparł pytany o to w TVN24 Ryszard Kalisz, członek PKW, w przeszłości szef Kancelarii Prezydenta, minister spraw wewnętrznych i jeden z założycieli SLD. Dodał, że na uroczystość zaproszonych zostało 30 najważniejszych osób w państwie. - Moim zdaniem ta uroczystość się odbędzie – stwierdził.

Pytany o doniesienia o nieprawidłowościach w raportowaniu wyników głosowania w kilku komisjach Ryszard Kalisz zaznaczył, że to „inna ścieżka”. - Do 16 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza przygotowuje sprawozdanie - wczoraj o tym dyskutowaliśmy na zebraniu, z którego wydano komunikat - i również do 16 czerwca każdy wyborca może składać protest wyborczy do Sądu Najwyższego - mówił.

Ryszard Kalisz: Wzmożenie protestów wyborczych nastąpi w ostatnich dniach

Dopytywany o ewentualną sytuację, w której PKW nabiera poważnych wątpliwości co do procesu wyborczego a uroczystość zostaje przełożona członek Państwowej Komisji Wyborczej zastrzegł, że to dwie odrębne kwestie. - Te procedury wynikają z Kodeksu wyborczego, natomiast procedura uroczystego wręczenia wynika z tradycji, którą zapoczątkował 22 grudnia 1990 roku prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, wręczając insygnia prezydenckie i państwowe prezydentowi Lechowi Wałęsie - wskazał.