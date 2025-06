Jak poinformował członek PKW Ryszard Kalisz, w poniedziałek o godz. 17:00 ma odbyć się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisów błędnych liczb głosów w protokółach niektórych obwodowych komisji wyborczych w drugiej turze wyborów prezydenckich.

To reakcja PKW na doniesienia mediów, że w pewnej liczbie komisji doszło do sytuacji, gdy głosy oddane na jednego kandydata zostały błędnie przypisane drugiemu. Do takich sytuacji miało dojść m.in. w Krakowie i Mińsku Mazowieckim.

Wyniki wyborów prezydenckich. Marcelina Zawisza komentuje doniesienia o pomyłkach w komisjach

W rozmowie z Polsat News szefowa koła Razem Marcelina Zawisza skomentowała w poniedziałek rano, że przy okazji każdych wyborów są protesty wyborcze. - Pomyłki się zdarzają i to jest oczywiste, że trzeba je wszystkie wyjaśnić, ale to nie jest skala, która pozwoliłaby na to, żeby unieważnić te wybory albo żeby powiedzieć że wynik jest inny, wbrew temu, co próbują zrobić „silni razem” i osoby związane z Platformą Obywatelską - powiedziała.