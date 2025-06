Do dymisji rządu Donalda Tuska i powołania rządu technicznego po przegranej przez Rafała Trzaskowskiego II turze wyborów prezydenckich wezwał prezes PiS, Jarosław Kaczyński. PiS przekonuje, że wybory prezydenckie, w których Trzaskowski przegrał z prezesem IPN Karolem Nawrockim, kandydatem popieranym przez PiS, odebrały obecnemu rządowi mandat do rządzenia.

11 czerwca Sejm będzie głosował nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Inicjatywy PiS w kwestii powołania rządu technicznego nie podjęła żadna partia zasiadająca w Sejmie, łącznie z opozycyjnymi Konfederacją i Razem. 11 czerwca Sejm będzie głosował nad wotum zaufania dla Donalda Tuska – z wnioskiem o wyrażenie takiego wotum przez Sejm wystąpił polski premier.

Po wyborach prezydenckich doszło do dwóch spotkań liderów koalicji. Spotkania dotyczą priorytetów rządu do końca obecnej kadencji Sejmu w sytuacji, gdy prezydent nadal będzie wywodził się z obozu PiS i prawdopodobnie będzie blokował proponowane przez rząd zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości, a także ewentualne próby liberalizacji przepisów aborcyjnych czy wprowadzenia w Polsce związków partnerskich. Liderzy koalicji rządzącej rozmawiają też o rekonstrukcji rządu, do której ma dojść w przyszłym miesiącu. Rząd po rekonstrukcji ma liczyć mniej ministrów i wiceministrów.

W weekend pojawiła się informacja, że PSL przeprowadziło wśród swoich członków ankietę dotyczącą potencjalnej koalicji z PiS i Konfederacją. 70 proc. uczestników ankiety miało opowiedzieć się przeciw takiemu scenariuszowi i kontynuowaniu obecnej koalicji.