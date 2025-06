W poniedziałek szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wygłosi przemówienie w londyńskim think tanku Chatham House. Agencja Reutera opublikowała fragmenty tego wystąpienia.

Mark Rutte ma w Londynie przekonywać państwa NATO do zwiększenia nakładów na rozbudowę obrony - temat ma być jednym z głównych wątków szczytu w Hadze, który odbędzie się pod koniec miesiąca.

Mark Rutte: Państwa NATO potrzebują więcej obrony powietrznej

Sekretarz generalny NATO chce, by kraje Paktu Północnoatlantyckiego zwiększyły wydatki na obronność do poziomu 3,5 proc. PKB, a dodatkowe 1,5 proc. przeznaczyły na inne cele związane z bezpieczeństwem, tak by osiągnąć łączny pułap 5 proc., którego domaga się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Z udostępnionych fragmentów wynika, że w poniedziałek Rutte będzie argumentował, iż do utrzymania obrony i odstraszania na wiarygodnym poziomie państwa NATO potrzebują „400-proc. zwiększenia obrony powietrznej i rakietowej”.