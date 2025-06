Zełenski, od momentu rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, uczestniczył we wszystkich szczytach NATO jako gość honorowy

Ostrożność organizatorów szczytu NATO związana jest ze staraniami o to, by uniknąć irytacji Donalda Trumpa oraz by w czasie szczytu nie doszło do kłótni takiej jak ta, która towarzyszyła w lutym wizycie Zełenskiego w Białym Domu. Wówczas Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance zarzucili Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc, a prezydent Ukrainy musiał przedwcześnie opuścić Waszyngton.

Donald Trump wróci z Hagi do USA z sukcesem dyplomatycznym

Europejscy członkowie NATO chcą zasygnalizować swoje zdecydowane poparcie dla Ukrainy, ponieważ uważają Rosję za egzystencjalne zagrożenie dla Europy. Jednocześnie chcieliby uniknąć irytacji Trumpa, który siedem lat temu, w czasie pierwszej kadencji w Białym Domu, na szczycie NATO zaszokował sojuszników słowami, że USA mogłyby opuścić Sojusz.

Zełenski, od momentu rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, uczestniczył we wszystkich szczytach NATO jako gość honorowy. Gdyby tym razem się nie pojawił byłaby to „co najmniej PR-owa katastrofa” - oświadczył wysokiej rangi natowski dyplomata. Po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu USA wykluczyły możliwość wejścia Ukrainy do NATO. W czasie szczytu w Hadze nie dojdzie – inaczej niż w czasie poprzednich szczytów – do formalnego posiedzenia Rady NATO-Ukraina.

Trump ma wrócić do USA ze szczytu w Hadze z dyplomatycznym sukcesem, jakim będzie zwiększenie postulowanych wydatków na obronność państw NATO z obecnych 2 proc. PKB do 3,5 proc. PKB, co ma zmniejszyć uzależnienie Europy od USA w zakresie obronności. Trump od dawna zarzucał Europie „jazdę na gapę” jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem i oszczędzanie na siłach zbrojnych w nadziei, że w razie zagrożenia może liczyć na pomoc Waszyngtonu. Oprócz 3,5 proc. PKB na obronność państwa NATO mają też wydawać 1,5 proc. na infrastrukturę związaną z siłami zbrojnymi i cyberbezpieczeństwo, co będzie oznaczać, że łącznie – na szeroko rozumiane bezpieczeństwo militarne – kraje Sojuszu będą wydawać 5 proc. PKB, czego domagał się Trump.