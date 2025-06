Jędrzej Bielecki: NATO wreszcie przestraszyło się Rosji

Jego zdaniem w ciągu nadchodzących trzech lat alianci będą jeszcze żyli bezpiecznie. Ale później muszą już się liczyć z możliwością ataku ze strony Moskwy. Chyba, że już teraz zaczną masowo inwestować w obronę.

NATO będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne

Te nakłady są ściśle powiązane z nowymi planami ewentualnościowymi: dokładnie rozpisanym scenariuszem, kto i w jaki sposób ma wziąć udział w obronie przed Rosją. Integralną częścią tego wysiłku będzie jednak wsparcie samej Ukrainy. Rutte podkreślił, że wzrost nakładów na obronę nie zostanie dokonany kosztem pomocy Zachodu dla Kijowa. Ta będzie płynęła oddzielnie. I ma być zapewniona na wiele nadchodzących lat – tak długo, jak będzie trwało zagrożenie ze strony Kremla.

Holender nie chciał jednak rozstrzygnąć, czy celem sojuszu jest przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy.

Wciąż trwają też negocjacje w sprawie końcowego oświadczenia po szczycie w Hadze za trzy tygodnie. Kluczowe ma być teraz to, jak zostanie w nim określona ścieżka Ukrainy do członkostwa w NATO. Już wiadomo jednak, że do holenderskiej stolicy przyleci Donald Trump. To sygnał, że wbrew wcześniejszym obawom, Ameryka pozostanie jednak w sojuszu.