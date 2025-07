Wielu publicystów uznało ekspiację partii za nieszczerą.

Liderka opozycyjnych Socjaldemokratów i była premier Szwecji Magdalena Andersson oceniła przeprosiny za antysemityzm jako „bezgraniczną hipokryzję”. W jej przekonaniu, to nie wystarczy, by wymazać swoją historię. „Åkesson powinien zacząć od czystki w w Riksdagu” – proponowała. „Jeżeli mówi poważnie, to powinien usunąć stamtąd Björna Södera.” Ten poseł nacjonalistów twierdził, że Żydzi i Samowie nie są Szwedami, bo należą do mniejszości narodowych Szwecji.

Szwedzki politolog dla „Rzeczpospolitej”: Szwedzcy Demokraci zmienili stosunek do Rosji i Władimira Putina

– Przez niemal 40 lat istnienia Szwedzcy Demokraci dokonali istotnych zmian ideologicznych – mówi „Rzeczpospolitej” Andreas Johansson-Heinö, politolog i wydawca z think tanku Timbro. Przede wszystkim jego zdaniem partia zdystansowała się od ekstremizmu obecnego w pierwszych latach. Po drugie, rozszerzyła się z niewielkiej nacjonalistycznej partii skoncentrowanej na oporze przeciwko migracji i mniejszościom do dużego ugrupowania, które dziś prowadzi politykę na wszystkich obszarach. Po trzecie, podkreśla, partia w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrobiła zwrot w prawo w kwestiach społeczno-ekonomicznych.

Andreas Johansson-Heinö uważa, że zmianom uległ stosunek ugrupowania do Rosji. Po inwazji w 2022 r. Szwedzcy Demokraci jednomyślnie zdystansowali się od rosyjskiej agresji i opowiedzieli się za poparciem dla Ukrainy. – Opowiedzieli się też za pakietami wsparcia dla niej i nawet byli pozytywnie nastawieni do przyjęcia uchodźców z Ukrainy – tłumaczy. Wcześniej zaś nastawienie do Rosji było ambiwalentne, a wyrażanie sympatii wobec Putina czymś powszechnym ze strony czołowych przedstawicieli ugrupowania.

W 2018 r. Åkesson odmówił podczas debaty odpowiedzi na pytanie, kogo woli – Emmanuela Macrona czy Władimira Putina. „Nie chcę nikogo z nich” – zadeklarował. A w telewizyjnym wywiadzie na kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r. spytano go o wybór między Joe Bidenem a Putinem. – Nie chcę żadnego z nich jako premiera w Szwecji – odpowiedział wymijająco.