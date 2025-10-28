05:28 W nocy nad Rosją strącono 17 dronów

Drony były strącane nad obwodem kałuskim (13), briańskim (3) i moskiewskim (1).

04:40 Przed północą dron spadł na centrum Czernihowa

O ataku poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Dmytro Bryżynskij.

04:38 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki przeprowadzane przez ukraińskich operatorów dronów z 53. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej

Na nagraniu widać ataki przeprowadzane na rosyjski sprzęt wojskowy przy użyciu dronów FPV.

04:35 Ukraińskie wojska lądowe publikują nagranie ilustrujące zneutralizowanie rosyjskiego drona za pomocą środków do walki radioelektronicznej

Dron Mołnia-2 został zneutralizowany przez żołnierzy 54. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

04:33 Nad ranem rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła drona lecącego w stronę Moskwy

O strąceniu drona poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.

04:31 W poniedziałek wieczorem nad Rosją strącone zostały 23 ukraińskie drony

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego trzy ukraińskie drony zostały strącone nad obwodem moskiewskim, z czego dwa leciały w stronę Moskwy. 14 dronów strącono nad obwodem briańskim, cztery nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem orłowskim.

04:26 Siergiej Szojgu: Państwa Zachodu chcą, by Rosja straciła suwerenność

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej opublikował artykuł na łamach tygodnika „Argumenty i Fakty”. W artykule można przeczytać, że – zdaniem Szojgu – celem państw Zachodu jest podzielenie Rosji na „kilkadziesiąt małych bytów państwowych, a następnie podporządkowanie ich swojej woli, wykorzystanie ich, użycie ich dla ich własnych, samolubnych interesów”. „Kolektywny Zachód nie rozumie natury rosyjskich relacji międzyetnicznych, duchowej, moralnej siły i jedności wielonarodowego rosyjskiego społeczeństwa, które pozwalają nam pewnie opierać się destrukcyjnym technologiom geopolitycznym. To właśnie dzięki jedności mamy szansę na wolny, pełnowymiarowy narodowy rozwój” - przekonuje Szojgu. Były minister obrony Rosji pisze też, że jego kraj doświadcza „potężnej antyrosyjskiej propagandy”, w postaci „ataków na rosyjską historię, kulturę i wartości duchowe”. „Nasi wrogowie błędnie stwierdzili, że wielonarodowość Rosji jest jej słabym punktem (...)” - pisze.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1342 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1342 dniu wojny Foto: PAP

