Drony były strącane nad obwodem kałuskim (13), briańskim (3) i moskiewskim (1).
O ataku poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Dmytro Bryżynskij.
Na nagraniu widać ataki przeprowadzane na rosyjski sprzęt wojskowy przy użyciu dronów FPV.
Dron Mołnia-2 został zneutralizowany przez żołnierzy 54. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.
O strąceniu drona poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.
Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego trzy ukraińskie drony zostały strącone nad obwodem moskiewskim, z czego dwa leciały w stronę Moskwy. 14 dronów strącono nad obwodem briańskim, cztery nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem orłowskim.
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej opublikował artykuł na łamach tygodnika „Argumenty i Fakty”. W artykule można przeczytać, że – zdaniem Szojgu – celem państw Zachodu jest podzielenie Rosji na „kilkadziesiąt małych bytów państwowych, a następnie podporządkowanie ich swojej woli, wykorzystanie ich, użycie ich dla ich własnych, samolubnych interesów”. „Kolektywny Zachód nie rozumie natury rosyjskich relacji międzyetnicznych, duchowej, moralnej siły i jedności wielonarodowego rosyjskiego społeczeństwa, które pozwalają nam pewnie opierać się destrukcyjnym technologiom geopolitycznym. To właśnie dzięki jedności mamy szansę na wolny, pełnowymiarowy narodowy rozwój” - przekonuje Szojgu. Były minister obrony Rosji pisze też, że jego kraj doświadcza „potężnej antyrosyjskiej propagandy”, w postaci „ataków na rosyjską historię, kulturę i wartości duchowe”. „Nasi wrogowie błędnie stwierdzili, że wielonarodowość Rosji jest jej słabym punktem (...)” - pisze.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1342 dniu wojny
