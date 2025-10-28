Aktualizacja: 28.10.2025 06:15 Publikacja: 28.10.2025 06:00
Plakat wyborczy Paula Biyi
Foto: REUTERS/Zohra Bensemra
Biya rządzi Kamerunem jako prezydent nieprzerwanie od 1982 roku. Obecnie jest najstarszą sprawującą urząd głową państwa. W 2008 roku w Kamerunie zniesiono limit ograniczający liczbę kadencji na stanowisku prezydenta państwa.
Czytaj więcej
Eksport żywności i surowców rolnych z UE sięgnął w czerwcu wartości 19,1 mld euro. Za największe...
Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów w Kamerunie wywołało protesty i starcia między siłami bezpieczeństwa a zwolennikami opozycji, którzy przekonują, że wybory w Kamerunie zostały sfałszowane.
Już 13 października, tuż po zakończeniu głosowania, zwycięzcą wyborów ogłosił się opozycyjny kandydat Issa Tchiroma Bakary. 76-letni Tchiroma to były rzecznik rządu i były minister ds. zatrudnienia, który poróżnił się z prezydentem Biyą i zyskał poparcie kameruńskiej opozycji w wyborach. Tchiroma przekonywał, że dane o cząstkowych wynikach wyborów, którymi dysponuje, wskazują na jego „miażdżące zwycięstwo”.
Tchiroma deklarował, że nie uzna wyniku wyborów innego niż jego zwycięstwo.
Po tym, jak władze ogłosiły, że oficjalne wyniki dają zwycięstwo Biyi, zwolennicy kandydata opozycji, uzbrojeni w kije i kamienie, zaczęli wznosić barykady na ulicach Duali, największego kameruńskiego miasta, stanowiącego gospodarczą stolicę kraju. Policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących. Do protestów doszło też w innych miastach, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów. – Wszyscy wiemy, że większość Kameruńczyków głosowało na Issę Tchiromę Bakary'ego – mówił jeden z protestujących w Duali, cytowany przez agencję Reutera.
Tchiroma napisał na Facebooku, że przed jego domem w mieście Garoua padły strzały, w wyniku których zginęły dwie osoby.
Sam Biya ogłosił, że mieszkańcy kraju po raz kolejny zaufali jego przywództwu i wyraził ubolewanie z powodu aktów przemocy, do których doszło w związku z ogłoszeniem wyników wyborów.
„Moje myśli płyną do tych, którzy niepotrzebnie stracili życie w wyniku powyborczych protestów, a także do ich rodzin” – napisał Biya we wpisie w serwisie X. Rząd Kamerunu odrzuca oskarżenia o sfałszowanie wyborów.
Oficjalne wyniki głosowania z 12 października wskazują, że Biya zdobył 53,66 proc. głosów, a jego rywal – 35,19 proc. Jednak Murithi Mutiga, zajmujący się Afryką w organizacji pozarządowej International Crisis Group w rozmowie z agencją Reutera wskazuje, że mandat prezydenta Kamerunu jest słaby, ponieważ większość mieszkańców kraju nie wierzy, że wygrał on wybory. – Wzywamy Biyę, by natychmiast rozpoczął mediacje, mające przeciwdziałać dalszej eskalacji – zaapelował Mutiga.
Kameruńska opozycja przekonuje, że mieszkańcy kraju chcą zmiany na czele państwa, ze względu na stagnację gospodarczą, jakiej doświadcza obecnie Kamerun. W czasie kampanii wyborczej Biya otrzymał nieoczekiwany cios ze strony swojej córki celebrytki. – Nie głosujcie na Paula Biyę, nie z mojego powodu, ale dlatego, że zbyt wiele ludzi przez niego cierpi – powiedziała 27-letnia Brenda Biya w nagraniu umieszczonym na TikToku. – Mam nadzieję, że będziemy mieli innego prezydenta – dodała, oświadczając, że wyrzeka się swojej rodziny i jej pieniędzy. Jednak po pewnym czasie skasowała ona umieszczone w sieci nagranie, po czym umieściła w internecie nagranie z przeprosinami i nazwała swojego ojca wielkim człowiekiem. Zaapelowała też do obserwujących jej konto, aby wyrabiali sobie własne zdanie. Nie powiedziała jednak, że zagłosuje na ojca.
Czytaj więcej
92-letni prezydent Kamerunu, Paul Biya, ubiegający się o ósmą kadencję na stanowisku głowy państw...
Zdaniem Transparency International administracja obecnego prezydenta należy do najbardziej skorumpowanych na świecie. Przeciętny Kameruńczyk musi przeżyć za mniej niż 5 dolarów dziennie – wynika z danych Banku Światowego. PKB per capita jest dziś w Kamerunie niższy niż był w 1986 r. Kamerun targany jest również wewnętrznym konfliktem zbrojnym. W starciach między armią a separatystami w anglojęzycznej części Kamerunu, które rozpoczęły się w 2017 roku od ogłoszenia niepodległości tzw. Ambazonii, zginęło życie ponad 6,5 tys. osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Biya rządzi Kamerunem jako prezydent nieprzerwanie od 1982 roku. Obecnie jest najstarszą sprawującą urząd głową państwa. W 2008 roku w Kamerunie zniesiono limit ograniczający liczbę kadencji na stanowisku prezydenta państwa.
Z powodu trwającego od 27 dni paraliżu administracji (shutdown), spowodowanego nieuchwaleniem przez Kongres usta...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Po odwołaniu spotkania z amerykańskim prezydentem w Budapeszcie Władimir Putin sięgnął po swój tradycyjny arsena...
Donald Trump i jego zwolennicy wielokrotnie sugerowali, że obecny prezydent byłby gotów objąć urząd po raz trzec...
Strach przed powrotem populizmu i nadzieja na pomoc Stanów Zjednoczonych skłoniły Argentyńczyków do poparcia ult...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Włoski sąd apelacyjny nakazał w poniedziałek ekstradycję obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w sabotażu gaz...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas