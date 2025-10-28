Biya rządzi Kamerunem jako prezydent nieprzerwanie od 1982 roku. Obecnie jest najstarszą sprawującą urząd głową państwa. W 2008 roku w Kamerunie zniesiono limit ograniczający liczbę kadencji na stanowisku prezydenta państwa.

Kamerun: Rywal Paula Biyi ogłosił się zwycięzcą i nie uznaje oficjalnych wyników wyborów

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów w Kamerunie wywołało protesty i starcia między siłami bezpieczeństwa a zwolennikami opozycji, którzy przekonują, że wybory w Kamerunie zostały sfałszowane.

Już 13 października, tuż po zakończeniu głosowania, zwycięzcą wyborów ogłosił się opozycyjny kandydat Issa Tchiroma Bakary. 76-letni Tchiroma to były rzecznik rządu i były minister ds. zatrudnienia, który poróżnił się z prezydentem Biyą i zyskał poparcie kameruńskiej opozycji w wyborach. Tchiroma przekonywał, że dane o cząstkowych wynikach wyborów, którymi dysponuje, wskazują na jego „miażdżące zwycięstwo”.

Tchiroma deklarował, że nie uzna wyniku wyborów innego niż jego zwycięstwo.