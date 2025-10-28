Rzeczpospolita
Najstarszy prezydent na świecie zapewnił sobie ósmą kadencję

92-letni Paul Biya, prezydent Kamerunu, według oficjalnych wyników wyborów w tym afrykańskim kraju zapewnił sobie ósmą kadencję na stanowisku głowy państwa. Po jej zakończeniu będzie miał niemal 100 lat (kadencja prezydenta Kamerunu trwa siedem lat).

Publikacja: 28.10.2025 06:00

Plakat wyborczy Paula Biyi

Plakat wyborczy Paula Biyi

Foto: REUTERS/Zohra Bensemra

Artur Bartkiewicz

Biya rządzi Kamerunem jako prezydent nieprzerwanie od 1982 roku. Obecnie jest najstarszą sprawującą urząd głową państwa. W 2008 roku  w Kamerunie zniesiono limit ograniczający liczbę kadencji na stanowisku prezydenta państwa. 

Kamerun: Rywal Paula Biyi ogłosił się zwycięzcą i nie uznaje oficjalnych wyników wyborów

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów w Kamerunie wywołało protesty i starcia między siłami bezpieczeństwa a zwolennikami opozycji, którzy przekonują, że wybory w Kamerunie zostały sfałszowane. 

Już 13 października, tuż po zakończeniu głosowania, zwycięzcą wyborów ogłosił się opozycyjny kandydat Issa Tchiroma Bakary. 76-letni Tchiroma to były rzecznik rządu i były minister ds. zatrudnienia, który poróżnił się z prezydentem Biyą i zyskał poparcie kameruńskiej opozycji w wyborach. Tchiroma przekonywał, że dane o cząstkowych wynikach wyborów, którymi dysponuje, wskazują na jego „miażdżące zwycięstwo”. 

Tchiroma deklarował, że nie uzna wyniku wyborów innego niż jego zwycięstwo. 

Po tym, jak władze ogłosiły, że oficjalne wyniki dają zwycięstwo Biyi, zwolennicy kandydata opozycji, uzbrojeni w kije i kamienie, zaczęli wznosić barykady na ulicach Duali, największego kameruńskiego miasta, stanowiącego gospodarczą stolicę kraju. Policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących. Do protestów doszło też w innych miastach, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów. – Wszyscy wiemy, że większość Kameruńczyków głosowało na Issę Tchiromę Bakary'ego – mówił jeden z protestujących w Duali, cytowany przez agencję Reutera. 

Tchiroma napisał na Facebooku, że przed jego domem w mieście Garoua padły strzały, w wyniku których zginęły dwie osoby. 

Sam Biya ogłosił, że mieszkańcy kraju po raz kolejny zaufali jego przywództwu i wyraził ubolewanie z powodu aktów przemocy, do których doszło w związku z ogłoszeniem wyników wyborów. 

„Moje myśli płyną do tych, którzy niepotrzebnie stracili życie w wyniku powyborczych protestów, a także do ich rodzin” – napisał Biya we wpisie w serwisie X. Rząd Kamerunu odrzuca oskarżenia o sfałszowanie wyborów. 

Kamerun pogrążony w stagnacji, mandat prezydenta Paula Biyi jest słaby

Oficjalne wyniki głosowania z 12 października wskazują, że Biya zdobył 53,66 proc. głosów, a jego rywal – 35,19 proc. Jednak Murithi Mutiga, zajmujący się Afryką w organizacji pozarządowej International Crisis Group w rozmowie z agencją Reutera wskazuje, że mandat prezydenta Kamerunu jest słaby, ponieważ większość mieszkańców kraju nie wierzy, że wygrał on wybory. – Wzywamy Biyę, by natychmiast rozpoczął mediacje, mające przeciwdziałać dalszej eskalacji – zaapelował Mutiga. 

Kameruńska opozycja przekonuje, że mieszkańcy kraju chcą zmiany na czele państwa, ze względu na stagnację gospodarczą, jakiej doświadcza obecnie Kamerun. W czasie kampanii wyborczej Biya otrzymał nieoczekiwany cios ze strony swojej córki celebrytki. – Nie głosujcie na Paula Biyę, nie z mojego powodu, ale dlatego, że zbyt wiele ludzi przez niego cierpi – powiedziała 27-letnia Brenda Biya w nagraniu umieszczonym na TikToku. – Mam nadzieję, że będziemy mieli innego prezydenta – dodała, oświadczając, że wyrzeka się swojej rodziny i jej pieniędzy. Jednak po pewnym czasie skasowała ona umieszczone w sieci nagranie, po czym umieściła w internecie nagranie z przeprosinami i nazwała swojego ojca wielkim człowiekiem. Zaapelowała też do obserwujących jej konto, aby wyrabiali sobie własne zdanie. Nie powiedziała jednak, że zagłosuje na ojca. 

Zdaniem Transparency International administracja obecnego prezydenta należy do najbardziej skorumpowanych na świecie. Przeciętny Kameruńczyk musi przeżyć za mniej niż 5 dolarów dziennie – wynika z danych Banku Światowego. PKB per capita jest dziś w Kamerunie niższy niż był w 1986 r. Kamerun targany jest również wewnętrznym konfliktem zbrojnym. W starciach między armią a separatystami w anglojęzycznej części Kamerunu, które rozpoczęły się w 2017 roku od ogłoszenia niepodległości tzw. Ambazonii, zginęło życie ponad 6,5 tys. osób. 

