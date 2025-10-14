Tchiroma ogłosił swoje zwycięstwo 13 października wieczorem. Zaapelował do prezydenta Biyi, by ten zaakceptował porażkę i „uszanował prawdę urny wyborczej”. Oficjalnych wyników wyborów nie ogłoszono.

- Nasze zwycięstwo jest oczywiste. Musi być uszanowane – powiedział Tchiroma w przemówieniu opublikowanym na jego profilu na Facebooku, które wygłosił w rodzinnym mieście Garoua, na północy kraju. - Ludzie dokonali wyboru. Ten wybór musi być uszanowany – dodał.

76-letni Tchiroma, były rzecznik rządu i minister ds. zatrudnienia, poróżnił się z prezydentem Biyą i został kandydatem na prezydenta, który uzyskał poparcie kameruńskiej opozycji. Teraz wzywa instytucje i organy władzy, aby „nie obsadzały się w roli wrogów ludu, któremu mają służyć”. „Czas strachu, manipulacji i fałszywych kalkulacji jest skończony. Jedyny obóz, który dziś się liczy, to jeden Kamerun” - napisał na swoim profilu na Facebooku. Tchiroma wezwał też armię i siły bezpieczeństwa, by „stanęły po stronie Republiki i pokoju”. Przypomniał też, że ich misją jest „obrona ludzi, nie władzy”.

Tchiroma zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie przedstawiał szczegółowe wyniki wyborów z poszczególnych części kraju, które – jak podkreślił - wyraźnie wskazują na jego „miażdżące” zwycięstwo.