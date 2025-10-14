Awaria numerów alarmowych 112 i 999. Nie można było się dodzwonić

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała stacji TVP Info, że resort wie o awarii. - Jest problem z dodzwonieniem się na ten numer. Na tę chwilę nie znamy przyczyny usterki - przekazała.

Reklama Reklama

- Uspokajam, ta usterka nie obejmuje całego kraju. Niemniej jednak w niektórych województwach może występować problem z dodzwonieniem się pod numer alarmowy 112 – powiedziała w rozmowie z TVN24.

Po godzinie 10 rzeczniczka poinformowała, że usterka została naprawiona. „Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia” - przekazała na X.

Początkowo sugerowano, by zgłoszenia kierować do ratowników pod numer 999, ale również tam występowały problemy z dodzwonieniem się. Połączenia wykonać nie mogli użytkownicy niektórych telefonii komórkowych.