Awaria numerów alarmowych 112 i 999. Nie można było się dodzwonić

Aktualizacja: 14.10.2025 10:45 Publikacja: 14.10.2025 09:53
Foto: PAP/Leszek Szymański
Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała stacji TVP Info, że resort wie o awarii. - Jest problem z dodzwonieniem się na ten numer. Na tę chwilę nie znamy przyczyny usterki - przekazała.
- Uspokajam, ta usterka nie obejmuje całego kraju. Niemniej jednak w niektórych województwach może występować problem z dodzwonieniem się pod numer alarmowy 112 – powiedziała w rozmowie z TVN24.
Po godzinie 10 rzeczniczka poinformowała, że usterka została naprawiona. „Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia” - przekazała na X.
Początkowo sugerowano, by zgłoszenia kierować do ratowników pod numer 999, ale również tam występowały problemy z dodzwonieniem się. Połączenia wykonać nie mogli użytkownicy niektórych telefonii komórkowych.
Pod koniec sierpnia doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Awarii uległ serwer baz danych. Jak informowano po naprawieniu usterki, problem nie został wywołany przez atak hakerski, a przyczyną były problemy techniczne.
Ograniczona możliwość wezwania pomocy przez SMS bez aplikacji, niedoskonały system lokalizacji po...
112 to jednolity, europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, na terenie całej Unii Europejskiej. Numer alarmowy funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (w Polsce m.in. 999, 998, 997).
Dzięki „112" rozmówca, o każdej porze w ciągu doby, może uzyskać połączenie z operatorem najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego (CPR), który w razie potrzeby powiadamia odpowiednią służbą ratunkową (lokalną policję, straż pożarną albo pogotowie ratunkowe).
Od końca 2013 roku funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego, które swoim zasięgiem obejmują terytorium całego kraju. Operatorzy CPR znają przynajmniej jeden język obcy, dzięki czemu również cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mają możliwość swobodnego zgłaszania na numer alarmowy 112 informacji o zagrożeniach lub zdarzeniach.
